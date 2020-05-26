«Уход Головкина и влияние коронавируса». Абель Санчес сделал заявление о завершении карьеры

Сейчас у Санчеса осталось четверо подопечных: экс-чемпион мира в первом тяжелом весе Мурат Гассиев, абсолютная чемпионка мира в полусреднем весе Сесилия Брекхус, чемпион WBA в первом тяжелом весе Арсен Гуламирян и обладатель пояса WBA Gold в первом среднем весе Мишель Соро. И когда они решат уйти, вместе с ними уйдет и Санчес.

«Те четверо боксеров, что сейчас тренируются у меня, дадут мне еще четыре года в боксе, — сказал Санчес в интервью Sky Sports. — Это не беспокоит меня. Единственная причина, по которой я еще не ушел, это ребята, которые есть у меня сейчас. Я их не подведу. Когда они решат больше не продолжать, мы остановимся. Я не боюсь трудностей. Им нужно будет закончить карьеру, прежде чем я уйду. Если конечно не придет кто-то на продвинутом этапе карьеры, но в данный момент у меня есть только моя большая четверка».

Изначально Санчес выбрал Big Bear для строительства недвижимости, и его зал Summit строился как место семейного отдыха. Там есть два жилых дома, где живут боксеры, и тренировочный зал в гараже. В 2001 году после сердечного приступа у Санчеса его зал опустел, но в 2007 году Оскар Де Ла Хойя, который в 90-е часто тренировался в Big Bear, вдохнул в него новую жизнь, решив готовиться там к бою против Мэнни Пакьяо.

Окончательно возродил его зал и вернул Санчеса к продолжению тренерской карьеры чемпион мира в среднем весе Геннадий Головкин, с которым тренер начал сотрудничать в 2010 году. Вслед за Головкиным, который за эти годы сделал себе имя в мировом боксе, потянулись и другие боксеры. Однако в 2018 году Головкин и Санчес прекратили сотрудничество. В 2018 в зале Санчеса недолго тренировался Тайсон Фьюри перед первым боем против Деонтея Уайлдера, а другой британский супертяжеловес Джо Джойс через некоторое время тоже покинул Big Bear. Пандемия коронавируса и то влияние, которое она окажет на бокс и подрастающих боксеров, тоже беспокоит Санчеса.

«У меня четыре чемпиона в зале, но что будет, когда они уйдут? Не думаю, что все будет как раньше, — полагает Санчес. — Люди забывают, что нужна инфраструктура для появления следующих Джошуа, Фьюри, Головкиных. Если у нас не будет Олимпиад для развития молодых пацанов, тогда будет нехватка хороших боксеров. Не думаю, что любительские турниры будут проходить как раньше, из-за всех этих требуемых тестов. Это повлияет на любительскую программу и на четырехраундовые и шестираундовые бои, которые необходимы для развития талантов. Это будет сложно».