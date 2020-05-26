«Канело» припугнули поражением перед трилогией с Головкиным

Источник: AP 2020

«Мне не нужно, чтобы люди говорили, кого я могу победить. Я знаю, что способен побить Альвареса. Я знаю, что одержу победу, побью его. Мои боксерские навыки говорят сами за себя. Меня никогда не побеждали, я верю, что завершу карьеру непобежденным.

Я хочу победить непобедимого человека — «Канело». Он самый звездный соперник, владеющий титулами. Мне повезло работать с компанией MTK. Они делают все возможное, чтобы убедиться в том, что этот бой состоится.

Я очень хочу подраться с «Канело», поскольку желаю стать лучшим. А для этого нужно победить лучшего. Учитывая мои боксерские навыки, ему наверняка понадобится много времени, чтобы меня просчитать. Так почему бы не сразиться с лучшим? Это то, чего я хочу, — сказал Сондерс.