«С разгона пару двоечек закину». Данияр Елеусинов раскрыл тактику на бой против экс-чемпиона мира
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о о тактике в поединке против
Олимпийский чемпион Данияр Елеусинов (9−0, 5 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о о тактике в поединке против
29-летний боксер полусреднего веса в третий раз в карьере проведет десятираундовый бой, но впервые в профессиональной карьере может побороться за титул. Поединок может состояться в
«Я бы начал с разведки в первом раунде: прощупывал бы соперника с передней руки, с дистанции по корпусу и по голове. Как раз печень у него близко будет и можно постоянно сбивать дыхание постоянными щелчками. Со стороны может показаться, что эти удары не чувствительны, а на самом деле в бою очень хорошо их чувствуешь, ощутимые — тем более, по корпусу.
Заставил бы его опускать руки, чтобы его внимание было на отражение ударов по корпусу. И моя левая рука, дай Аллах, будет достигать цели, после того, как он будет опускать свою правую, чтобы убрать мои руки с корпуса. Такая стратегия тоже есть. А дальше уже сблизиться, если попаду. А если я хорошо вложусь, то можно слишком сильно и не сближаться.
С разгона еще пару двоечек закину. Если он будет себя комфортно чувствовать, то надо сближаться. По корпусу поработать. Моментами давить. Почему я говорю сближаться? Он хорошо действует с дальней дистанции. Дальняя дистанция и мое оружие, ведь я чувствую себя, как рыба в воде с дальней дистанции. А вблизи — я тоже сейчас научился и умею. Хотя наверняка он тоже над этим работает, но думаю, что у него там не очень хорошо получается.
В ближней и средней дистанции он бьет размашистые удары, а на такой дистанции их много не получается. Я бы джебами работал, обманывал и искал бы моменты. Ждал бы, когда он руки опустит, чтобы защититься. Давил бы. Заставил бы его на ногах много двигаться и тратить силы, — рассказал Елеусинов.
Напомним, профессиональная карьера Елеусинова стартовала в апреле 2018 года: за этот период казахстанец выиграл девять боев подряд. Шесть встреч он провел в США, еще две в Великобритании, а одну — в Монако.
Что касается 37-летнего Индонго, то в апреле 2017 года он выиграл по очкам поединок у британца Рикки Бернса, защитив титулы IBO и IBF в первом полусреднем весе и отобрав пояс WBA. В августе того же года Индонго был нокаутирован Теренсом Кроуфордом, а в поединке с Елеусиновым может дебютировать в новой весовой категории.