«С разгона пару двоечек закину». Данияр Елеусинов раскрыл тактику на бой против экс-чемпиона мира

Источник: AP 2020

29-летний боксер полусреднего веса в третий раз в карьере проведет десятираундовый бой, но впервые в профессиональной карьере может побороться за титул. Поединок может состояться в июле-августе в США.

«Я бы начал с разведки в первом раунде: прощупывал бы соперника с передней руки, с дистанции по корпусу и по голове. Как раз печень у него близко будет и можно постоянно сбивать дыхание постоянными щелчками. Со стороны может показаться, что эти удары не чувствительны, а на самом деле в бою очень хорошо их чувствуешь, ощутимые — тем более, по корпусу.

Заставил бы его опускать руки, чтобы его внимание было на отражение ударов по корпусу. И моя левая рука, дай Аллах, будет достигать цели, после того, как он будет опускать свою правую, чтобы убрать мои руки с корпуса. Такая стратегия тоже есть. А дальше уже сблизиться, если попаду. А если я хорошо вложусь, то можно слишком сильно и не сближаться.

С разгона еще пару двоечек закину. Если он будет себя комфортно чувствовать, то надо сближаться. По корпусу поработать. Моментами давить. Почему я говорю сближаться? Он хорошо действует с дальней дистанции. Дальняя дистанция и мое оружие, ведь я чувствую себя, как рыба в воде с дальней дистанции. А вблизи — я тоже сейчас научился и умею. Хотя наверняка он тоже над этим работает, но думаю, что у него там не очень хорошо получается.

В ближней и средней дистанции он бьет размашистые удары, а на такой дистанции их много не получается. Я бы джебами работал, обманывал и искал бы моменты. Ждал бы, когда он руки опустит, чтобы защититься. Давил бы. Заставил бы его на ногах много двигаться и тратить силы, — рассказал Елеусинов.

Напомним, профессиональная карьера Елеусинова стартовала в апреле 2018 года: за этот период казахстанец выиграл девять боев подряд. Шесть встреч он провел в США, еще две в Великобритании, а одну — в Монако.