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10:58 (мск), источник: Vesti.kz

Головкину пригрозили нокаутом от непобежденного мексиканца из Golden Boy

Бывший чемпион мира в первом среднем весе Хайме Мунгия (35−0, 28 КО) способен стать первым, кто нокаутирует обладателя титулов IBF и IBO в средней категории казахстанца Геннадия Головкина (40−1−1, 35 КО). Такое мнение BoxingScene.com высказал промоутер мексиканского боксера Фернандо Бельтран.

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«Конечно, Мунгия может подраться с Головкиным. Я чувствую, что это был бы классный бой, и у Хайме был бы очень хороший шанс стать первым, кто его нокаутирует. Да, классно было бы выйти в ринг с GGG. Точно бы очень хорошо получилось».

В своем последнем бою в январе Мунгия досрочно остановил в 11-ом раунде ирландца Гэри О́Салливана (30−4−0, 21 KO), успешно дебютировав в среднем весе.

Головкин же не выступал с сентября, когда победил украинца Сергея Деревянченко (13−2−0, 10 KO) и завоевал два вакантных титула. Следующим соперником GGG должен стать обязательный претендент из Польши Камил Шеремета.

При этом Мунгия уже имел шанс стать соперником Головкина — он рассматривался в качестве замены Саулю Альваресу после того, как «Канело» попался на допинге. Однако Атлетическая комиссия штата Невада не допустила до боя молодого мексиканца, дела которого ведет Golden Boy.

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