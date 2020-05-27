Головкину пригрозили нокаутом от непобежденного мексиканца из Golden Boy

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

«Конечно, Мунгия может подраться с Головкиным. Я чувствую, что это был бы классный бой, и у Хайме был бы очень хороший шанс стать первым, кто его нокаутирует. Да, классно было бы выйти в ринг с GGG. Точно бы очень хорошо получилось».

В своем последнем бою в январе Мунгия досрочно остановил в 11-ом раунде ирландца Гэри О́Салливана (30−4−0, 21 KO), успешно дебютировав в среднем весе.

Головкин же не выступал с сентября, когда победил украинца Сергея Деревянченко (13−2−0, 10 KO) и завоевал два вакантных титула. Следующим соперником GGG должен стать обязательный претендент из Польши Камил Шеремета.