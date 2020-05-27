В США вынесли новый вердикт по первому бою «Канело» — Головкин

Тот поединок состоялся в сентябре 2017 года на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США). По итогам 12 раундов первый судья Дейв Моретти отдал победу Головкину со счетом 115−113, его коллега Дон Трелла насчитал ничью 114−114, а Аделаида Берд поставила 118−110 в пользу Альвареса. В результате бой закончился спорной ничьей.

Результаты этого поединка звучали отовсюду — от СМИ и болельщиков. На наших двух карточках от Bad Left Hook мы насчитали 115−113 и 116−112, обе в пользу Головкина. Официальными вердиктами судей были 114−114 и 115−113 (в пользу GGG), что являлось разумными оценками, а также абсурдные 118−110 от Аделаиды Берд в пользу Альвареса. Этот «спектакль» должен было заставить Атлетическую комиссию штата Невада лишить ее лицензии, но они этого не сделали, так как она и по сей день продолжает судить поединки, — пишет издание.