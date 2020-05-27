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15:05 (мск), источник: Чемпионат.com

Фьюри предложили сразиться с Тайсоном. Он согласился

Действующий чемпион мира по боксу в тяжёлом весе по версии WBC Тайсон Фьюри рассказал, что ему предложили выйти на ринг вместе с легендарным боксёром Майком Тайсоном, бывшим абсолютным чемпионом мира в том же дивизионе.

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Напомним, недавно 53-летний Тайсон объявил, что готов вернуться на ринг ради участия в выставочных поединках.

Фьюри сообщил, что дал согласие, но вместе с тем усомнился, что поединок состоится.

«Мне позвонили и сказали: “А ты бы хотел провести выставочный бой с Майком Тайсоном?” Я ответил: “Да, чёрт побери”. Но мне кажется, что из этого ничего не выйдет», — приводит его слова BT Sport.

Напомним, последний поединок Тайсон провёл в 2005 году. Что касается Фьюри, то он в феврале 2020 года нокаутировал Деонтея Уайлдера и отобрал у того чемпионский пояс WBC.

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