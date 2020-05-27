«Он хотел, чтобы я остался, но …» Как звезда мирового бокса помог казахстанцу стать тренером в США

— Тимур, как вы оказались в США и почему решились на переезд?

— Переезд в США был связан с желанием попробовать пожить в другой стране. Как раз в тот период пригласили на работу в США в сервисную компанию по обслуживанию нефтепромыслового оборудования. Основная деятельность — сервисное сопровождение установок для рекуперации паров.

В сервисной компании я проработал четыре года, а потом открыл свой зал и пришлось полностью переключиться на тренерскую деятельность.

— С какими трудностями вы столкнулись при переезде в США?

— Основная трудность — это языковой барьер, пришлось усиленно изучать английский язык. Ну и другая культура и совершенно другое общество. Поначалу было трудно адаптироваться, но помогали друзья-соотечественники.

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— Почему вы выбрали в США именно бокс?

— С 12 лет я занимался боксом. В 20 лет впервые начал «держать» на «лапах» ребят, с кем тренировался. Чуть позже я понял, что у меня есть навыки тренера. К тому же я — дипломированный учитель по физической культуре с опытом работы в школе и тренер по боксу с небольшим стажем в Казахстане. Поэтому выбор был сделан очень давно.

— Расскажите о своих учениках и как к вам попасть?

— С периода 2017 по 2019 года я подготовил 36 боксеров-любителей, участвовавших в соревнованиях. Основной ученик, добившийся успехов, — это боксер, участвовавший в двух национальных чемпионатах США, в одном из них в 2018 году ему удалось пробиться в четвертьфинал. Сейчас он перешел в профессионалы. В 2019 году моя десятилетняя девочка-боксер заняла второе место на чемпионате США. В настоящее время она — второй номер в рейтинге в своем дивизионе в США.

Боксеры, добившиеся определенных результатов, которых я тренировал: Рэй Талиб-младший, Мелвин Монтано, Двоция Волкер, Карлос Стрейн, Джордан Леонидес, Марьям Айеб и Фред Будгер.

— Есть ли среди ваших учеников казахстанцы?

— Есть боксер-любитель Суеныш Кожегельдин. Свой первый бой он провел в 2019 году и выиграл его. Пока он — единственный боец из Казахстана.

— Какие сложности есть сейчас у вас с проживанием в США, и какие плюсы видите в вашем переезде?

— Основная сложность — это совершенствование английского языка. Самый главный плюс — это возможности для достижения успеха, особенно в образовании.

— Как для вас прошла пандемия коронавируса?

— Как и во всем мире, мы были на карантине, соблюдали все меры предосторожности.

— В США живут два великих казахстанских боксера — Геннадий Головкин и Василий Жиров, пересекались ли как-то с ними?

— В 2017 году Василий Жиров приезжал в Хьюстон и заходил в мой зал. Мы с ним знакомы. С Геннадием Головкиным я не знаком пока.

— Не посещали ли бои Головкина в США?

— К сожалению, бои Головкина посетить не удавалось.

— А с кем из других заезд бокса общаетесь?

— Знаком с Джермеллом Чарло и Роки Хуаресом, это соперник Бекзата Саттарханова в финале Олимпиады в Сиднее. Также знаком и общаюсь с Хуаном Диасом. У Чарло я работал тренером, у него есть свой зал. С Хуаресом мы сотрудничаем, проводим спарринги наших боксеров. Я часто приезжаю к нему в зал. Встречаемся постоянно на соревнованиях, у нас с ним дружеские отношения. С Диасом также проводим тренировочные спарринги наших боксеров и делимся опытом.

— А почему вы ушли из зала Джермелла Чарло и сколько вы там проработали?

— В зале Джермелла я трудился восемь месяцев, а ушел, потому что решил открыть свой зал, что в итоге и сделал в начале 2017 года. Джермелл — хороший парень, физически сильный, атлетичный боксер. Он очень хотел, чтобы я остался у него. А запомнился он мне своей эмоциональностью. Джермелл по-хорошему эгоистичен и сосредоточен на своей карьере. Кто знает, может я буду в его тренировочном лагере скоро. Но в боксе в США я оказался именно через зал Джермелла Чарло в 2015 году.

Сейчас я сертифицированный тренер USA Boxing (Федерация любительского бокса США). В 2015 году прошел сертификацию, так и начал свою тренерскую карьеру. Надеюсь получить молодого казахстанского таланта и помочь ему осуществить мечту стать чемпионом мира среди профессионалов.

— А как называется и где находится ваш зал?

— Мой зал — Nomad boxing gym, но из-за коронавируса он пока закрыт, с марта месяца, как начался карантин. Сейчас я перебазировался в другой зал, Main boxing gym. Это зал, где тренируются в основном профессиональные боксеры. Свой зал планирую открыть, когда нормализуется обстановка, возможно к осени.

— Есть ли у вас любимый боксер? И можете назвать свою пятерку P4P-боксеров?

— Впечатляет Василий Ломаченко. А пятерку P4P вижу так: первое место — Ломаченко, затем «Канело», Кроуфорд, Бетербиев и Усик.

— Как думаете, чем спорт в США отличается от казахстанского?

— Спорт в США отличается массовостью. Спортсмены получают образование за счет успехов в спорте. Спорт — это мощная коммерческая индустрия.

— А где сильнее бокс — в Казахстане или США?

— Любительский бокс сильнее в Казахстане, так же как и профессиональный бокс однозначно сильнее в США. В Казахстане очень сильные традиции любительского бокса, сильный тренерский состав, начиная с детско-юношеских спортивных школ. Система подготовки боксеров-любителей — одна из самых сильных в мире.

А вот профессиональный бокс в США — это мощная бизнес-индустрия. Вся система подготовки боксеров построена для профессионального бокса. На всех уровнях четко отлажена работа организаторов, промоутеров, менеджеров, рекламных компаний. Система организаций профессиональных боксерских шоу очень высокая.

— Какой вид спорта самый популярный в США?

— Американский футбол по популярности и по заработкам — безоговорочный номер один в США.

— Общаетесь ли там с кем-то из казахстанцев?

— Конечно, общаемся, поддерживаем друг друга. Встречаемся по праздникам и важным событиям.

— А за кем из казахстанских боксеров вы следите?