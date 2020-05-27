Головкин и Жиров уничтожили соперников и вышли в четвертьфинал фэнтези-турнира

Казахстанцы Геннадий Головкин и Василий Жиров вышли в четвертьфинал «Фэнтези-лиги: легенды постсовка», которую проводит vRINGe.com.
В 1/8 финала Головкин разгромил украинца Владимира Сидоренко — 92 против восьми процентов голосов, а Жиров прошел россиянина Николая Валуева — 72 против 28 процентов.
За выход в полуфинал
Также в ¼ финала встретятся Владимир Кличко (Украина) vs Орзубек Назаров (Кыргызстан) и Василий Ломаченко (Украина) vs Дмитрий Пирог (Россия).
При этом из числа сеяных турнир покинули (в скобках номер посева): Виталий Кличко (Украина, 3), Николай Валуев (Россия, 4) и Сергей Дзинзирук (Украина, 6).
Напомним, в импровизированном соревновании определяется лучший
Обладателя титула определяют между собой любители бокса посредством голосования. Головкин оказался в числе сеяных и получил второй номер посева, стартовав в турнире с 1/8 финала.
А Жиров начал
Организаторы советуют учитывать не весовую категорию, а только достижения, след в истории, завоеванные трофеи, уровень оппозиции, мастерства и таланта. Для того, чтобы ваш голос был учтен, нужно выбрать лучшего в каждой паре, после чего нажать кнопку «голосовать».
Поединки ¼ финала «Фэнтези-лиги: легенды постсовка» состоятся
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