Текущие события
Футбол. Зарубежный
27.05
Хоффенхайм
Кельн
31
Футбол. Зарубежный
27.05
Фортуна Д
Шальке-04
21
Футбол. Зарубежный
27.05
Аугсбург
Падерборн
00
Футбол. Зарубежный
27.05
Унион Б
Майнц
11
Футбол. Зарубежный
27.05
РБ Лейпциг
Герта
22
Футбол. Зарубежный
26.05
Вердер
Боруссия М
00
Все события
Фоторепортажи
26Златан Ибрагимович всех цветов и оттенков
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
27 мая, источник: Vesti.kz

Ждем бой Головкина? В США дали добро на возвращение бокса

Атлетическая комиссия Невады одобрила возвращение профессионального бокса в США, передают Vesti.kz со ссылкой на редактор talkSPORT Майкла Бенсона.

Наверх
16
фотографий
16
фотографий
16
фотографий

Первые шоу состоятся за закрытыми дверями и будут организованы промоутерской компанией Top Rank.

«Комиссия Невады одобрила возвращение бокса в Америку. Сегодня они приняли запросы от Боба Арума из Top Rank на показательные выступления во вторник 9 июня и в четверг 11 июня за закрытыми дверями в MGM Grand Hotel в Вегасе», — написал Бенсон в твиттере.

Напомним, из-за пандемии коронавируса в США также был введен запрет на проведение спортивных соревнований. Ожидается, что после того, как будут разрешены вечера бокса, на ринг вернется казахстанец Геннадий Головкин, которому предстоит обязательная защита против поляка Камила Шереметы.

Во время загрузки произошла ошибка.
Читайте также
Бывший клуб тренера "Кайрата" упустил шанс приблизиться к "Баварии" в чемпионате Германии
Коронавирус COVID-19: главное в спорте за 27 мая
Драчев воюет с СБР: выгнал тренеров, но напоролся на импичмент
Чемпион мира-2018 обвинил клуб РПЛ в невыплате зарплаты
«Шюррле — нормальная сделка». Цорн — о трансферах «Спартака»
«Лейпциг» совсем сдулся: он потерял очки и может не попасть в ЛЧ
Дзюба и Семак не продлили контракты с «Зенитом». Что происходит?
«Ювентус» готов сделать шаг вперед в подписании Бога
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь