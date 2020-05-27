Ждем бой Головкина? В США дали добро на возвращение бокса

16 фотографий 16 фотографий 16 фотографий

Первые шоу состоятся за закрытыми дверями и будут организованы промоутерской компанией Top Rank.

«Комиссия Невады одобрила возвращение бокса в Америку. Сегодня они приняли запросы от Боба Арума из Top Rank на показательные выступления во вторник 9 июня и в четверг 11 июня за закрытыми дверями в MGM Grand Hotel в Вегасе», — написал Бенсон в твиттере.