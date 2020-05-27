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27 мая, источник: Vesti.kz

Менеджер Дычко прокомментировал выбор соперников для казахстанца в США

Менеджер казахстанского супертяжеловеса Ивана Дычко (9−0, 9 КО) Зия Алиев прокомментировал возможность поединка двукратного олимпийского призера с американцем Дамианом Уиллсом (31−4−1, 24 КО), передает корреспондент Vesti.kz. Представитель боксера исключил такую возможность.

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Источник: AP 2020

По словам Алиева, Уиллис — это не тот соперник, которого рассматривают в качестве оппозиции казахстанцу для его следующего поединка.

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Ранее менеджер рассказал, что 29-летний Дычко в скором времени снова будет боксировать, но не уточнил, когда пройдет поединок Ивана.

Добавим, что Дычко не выступал с июля прошлого года, а его серия побед составляет девять боев. Бывший лидер олимпийской сборной Казахстана должен был провести бой в конце 2019 года, но его выходы на ринг откладывались, а затем началась пандемия коронавируса.

Напомним, 29-летний Иван Дычко является двукратным бронзовым призером Олимпиад и трехкратным медалистом мировых чемпионатов. Профессиональная карьера казахстанского супертяжеловеса стартовала в сентябре 2017 года — за три года Дычко выиграл досрочно девять боев подряд.

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