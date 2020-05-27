Менеджер Дычко прокомментировал выбор соперников для казахстанца в США

Источник: AP 2020

По словам Алиева, Уиллис — это не тот соперник, которого рассматривают в качестве оппозиции казахстанцу для его следующего поединка.

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Ранее менеджер рассказал, что 29-летний Дычко в скором времени снова будет боксировать, но не уточнил, когда пройдет поединок Ивана.

Добавим, что Дычко не выступал с июля прошлого года, а его серия побед составляет девять боев. Бывший лидер олимпийской сборной Казахстана должен был провести бой в конце 2019 года, но его выходы на ринг откладывались, а затем началась пандемия коронавируса.