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12:18 (мск), источник: Lenta.Ru

Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу

Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон устроил драку на рестлинг-шоу All Elite Wrestling Dynamite. Видео опубликовано в Twitter-аккаунте BR Wrestling.

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Источник: AFP 2020
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13
фотографий
13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

После взаимных оскорблений и дуэли взглядов Тайсон разорвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико. Драка быстро переросла в массовую потасовку, но боксера и рестлера удалось оттащить друг от друга.

25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. Американец не выходил на ринг с 2005 года.

25 мая Тайсон уже появлялся на рестлинге и покорил фанатов своим взглядом.

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