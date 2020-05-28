Тайсон разорвал на себе футболку и устроил массовую драку на рестлинг-шоу
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон устроил драку на
Бывший чемпион мира по боксу Майк Тайсон устроил драку на
После взаимных оскорблений и дуэли взглядов Тайсон разорвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико. Драка быстро переросла в массовую потасовку, но боксера и рестлера удалось оттащить друг от друга.
25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. Американец не выходил на ринг с 2005 года.
25 мая Тайсон уже появлялся на рестлинге и покорил фанатов своим взглядом.