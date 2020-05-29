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10:38 (мск), источник: ТАСС

СМИ: Бой между боксерами Поветкиным и Уайтом пройдет в августе

ТАСС, 29 мая. Поединок между россиянином Александром Поветкиным и британским боксером Диллианом Уайтом состоится 8 или 15 августа. Об этом сообщает портал Boxing Scene.

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Изначально поединок был запланирован на 2 мая в Манчестере, но позднее организаторы отложили бой из-за пандемии коронавируса. Победитель станет претендентом на титул чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) в супертяжелом весе. Сообщается, что поединок в августе будет организован в Великобритании и пройдет без зрителей на трибунах.

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Предыдущий бой Поветкин провел в декабре 2019 года против американца Майкла Хантера за звание обязательного претендента на титул чемпиона мира по версии Всемирной боксерской ассоциации (WBA) в супертяжелой весовой категории, поединок завершился ничейным результатом. Всего в активе 40-летнего россиянина 35 побед (24 нокаутом), два поражения и одна ничья. На счету 32-летнего Уайта 27 побед (18 нокаутом) и одно поражение.

Вспышка вызываемого коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце 2019 года в Центральном Китае и распространилась на большинство стран. 11 марта Всемирная организация здравоохранения признала ее пандемией.

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