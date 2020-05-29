Ярость после нокдауна. Как Джукембаев исправил ситуацию и завоевал титул WBC

В ринге он работает с полной отдачей. Даже если не все идет по плану. Подробнее об одном из подобных моментов — в материале Vesti.kz.

Два года назад Джукембаеву предстояло сразиться за вакантный титул WBC. Правда, второстепенный, однако для улучшения рейтинговой ситуации бой был подходящий. Так вот, на кону десятираундового противостояния стоял пояс WBC Continental Americas.

В противоположном углу ринга находился бойкий аргентинец Джонатан Хосе Энис. До встречи с Батыром он неплохо себя зарекомендовал. В заметках экспертов значился, как «скоростной, с хлестким ударом, вариативен, охотно идет в близкий бой». Кстати, многое из своего арсенала он смог показать в бою против Джукембаева.

«Титульник» запланировали в Квебеке, расположенный в Канаде. Главным событием вечера бокса, который состоялся 26 мая 2018 года, стал поединок между Давидом Лемье и Каримом Ашуром.

Финальное взвешивание прошло успешно. Обоим боксерам удалось вписаться в лимит первого полусреднего веса, а значит никаких проблем с розыгрышем трофея не было. Оба могли претендовать на пояс.

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Бэкгрануд Эниса был доволно впечатляющим. Он зарекомендовал себя одним из лучших бойцов в этом дивизионе в Южной Америке. Представлял же Хосе столицу Аргентины Буэнос-Айрес.

Джукембаев же до встречи с аргентинцем провел 12 победных поединков. В десяти случаях победы были добыты досрочно. И он по праву занимал на тот момент место в списке ярких проспектов.

По отчетам после боя первый раунд остался за Энисом. Он активно захватил преимущество, нарастив темп. Батыр по всей видимости не стал форсировать адаптацию, и решил использовать полную мощность в последующих раундах.

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Как бы то ни было, именно Джукембаев первым оказался в сложной ситуации. В пятом раунде он пропустил хлесткий удар, и оказался на настиле ринге. Правда сильно Энис его не потряс. Батыр сразу же восстановился — соперник не смог развить эпизод.

Стоит отметить, что общая картина боя была практически равной. С небольшим перевесом лидировал казахстанский боксер. Но дело до судейского решения не дошло.

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В седьмом раунде Батыр дважды отправил оппонент в нокдаун. После чего он ускорил темп, и при первой же атаке рефери решил остановить поединок. Как итог, пояс чемпиона WBC Continental Americas достался нашему бойцу.