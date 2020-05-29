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11:11 (мск), источник: Vesti.kz

Экс-чемпион мира после нокаута в андеркарте Головкина получил главный бой на ESPN

Бывший чемпион мира в первом полусреднем весе белорус Иван Баранчик достиг соглашения о проведении поединка против бывшего претендента на титул в этом весе Хосе Сепеды, передает allboxing.ru.

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Бой состоится 9 июля в Лас-Вегасе и станет главным на ESPN.

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27-летний Баранчик завоевал вакантный титул IBF в ноябре 2018 года, победив Энтони Йигита, но уже в первой защите уступил его будущему победителю Всемирной боксерской суперсерии Джошу Тейлору в мае 2019-го.

В октябре прошлого года экс-чемпион успешно вернулся на ринг, нокаутировав Габриэля Брасеро в андеркарте вечера бокса Головкин — Деревянченко в Нью-Йорке.

31-летний Сепеда в прошлом году в упорном бою уступил большинством судейских записок чемпиону WBC в первом полусреднем весе Хосе Рамиресу, а в сентябре 2019 года победил экс-чемпиона мира Хосе Педрасу.

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