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11:26 (мск), источник: Lenta.Ru

Тактаров оценил драку Тайсона на рестлинг-шоу

Бывший российский боец смешанного стиля (ММА) и киноактер Олег Тактаров в Instagram оценил драку бывшего чемпиона мира по боксу Майка Тайсона на рестлинг-шоу All Elite Wrestling Dynamite.

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Источник: Reuters
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13
фотографий
13
фотографий
22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

«Для этого спорта удар не нужен. Нужен острый язык и хорошая игра», — написал Тактаров.

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28 мая появилось видео, где Тайсон рвет на себе футболку и бросается на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико после взаимных оскорблений и дуэли взглядов. Драка быстро переросла в массовую потасовку, но боксера и рестлера удалось оттащить друг от друга.

До этого Тайсон появлялся на рестлинг-шоу Double Or Nothing промоушна All Elite Wrestling, где его реакция на драку спортсменов стала мемом среди фанатов.

Боксер был включен в зал славы WWE в 2012-м.

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