Головкина нет впервые с 2017 года, а «Канело» — не лидер. Названы самые высокооплачиваемые боксеры мира

Источник: fansided.com

Его лидером оказался теннисист Роджер Федерер, который в период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года заработал 106,3 миллиона долларов. Швейцарец опередил двух футболистов — португальца Криштиану Роналду (105 миллионов) и аргентинца Лионеля Месси (104 миллиона).

Самым высокооплачиваемым боксером стал чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри. Он занял 11-е место в рейтинге с заработкой в 57 миллионов, из которых 50 миллионов — гонорары за бои, а 7 миллионов — доходы от спонсоров.

Всего в рейтинге представлены четыре боксера, причем трое из них выступают в супертяжелом весе. На 19-м месте расположился обладатель титулов WBA (Super), WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа (47 миллионов, из которых 36 миллионов — гонорары, а 11 — спонсоры), на 20-м — экс-чемпион WBC американец Деонтей Уайлдер (46,5 миллиона — 46+0,5), на 30-м — чемпион WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем мексиканец Сауль «Канело» Альварес (37 миллионов — 37+2).