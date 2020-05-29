Головкина нет впервые с 2017 года, а «Канело» — не лидер. Названы самые высокооплачиваемые боксеры мира
Журнал Forbes представил новый рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Журнал Forbes представил новый рейтинг 100 самых высокооплачиваемых спортсменов мира.
Его лидером оказался теннисист Роджер Федерер, который в период с 1 июня 2019 по 1 июня 2020 года заработал 106,3 миллиона долларов. Швейцарец опередил двух футболистов — португальца Криштиану Роналду (105 миллионов) и аргентинца Лионеля Месси (104 миллиона).
Самым высокооплачиваемым боксером стал чемпион WBC в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри. Он занял 11-е место в рейтинге с заработкой в 57 миллионов, из которых 50 миллионов — гонорары за бои, а 7 миллионов — доходы от спонсоров.
Всего в рейтинге представлены четыре боксера, причем трое из них выступают в супертяжелом весе. На 19-м месте расположился обладатель титулов WBA (Super), WBO, IBF и IBO британец Энтони Джошуа (47 миллионов, из которых 36 миллионов — гонорары, а 11 — спонсоры), на 20-м —
В рейтинг за 2020 год не попал чемпион IBF и IBO в среднем весе казахстанец Геннадий Головкин. В 2018 году он занимал 72-е место в списке Forbes с доходом в 25 миллионов, а в 2019-м становился 95-м с 25,5 миллионами.