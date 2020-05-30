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08:56 (мск), источник: Чемпионат.com

Тайсону предложили $ 1,1 млн за бой с соперником, которого он побеждал в 1995 году

Бывший абсолютный чемпион мира в супертяжёлом весе Майк Тайсон продолжает получать предложения по возобновлению карьеры.

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Источник: AFP 2020
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13
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13
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22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

На этот раз к нему обратились из промоутерской компании Boston Boxing Promotions, боссы которой готовы заплатить 53-летнему боксёру $ 1,1 млн за поединок с Питером Макнилли, сообщает BoxingScene. Если Тайсон согласится на такие условия, то схватка может пройти в родном для Макнилли штате Массачусетс.

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Тайсон и Макнилли в прошлом уже встречались. Бой с Питером стал для Майка первым после выхода из мест лишения свободы. В августе 1995 года Тайсон нокаутировал соперника менее чем за две минуты. Тогда Питер дважды оказался в нокдауне и его тренер выбежал на ринг, пытаясь остановить одностороннее избиение. В итоге Тайсону тогда присудили победу дисквалификацией соперника.

Макнилли 51 год, и он уже успел прокомментировать инициативу по реваншу с Тайсоном, заверив, что в этот раз всё сложится иначе. Питер завершил карьеру в 2001 году.

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