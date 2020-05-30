Тайсону предложили $ 1,1 млн за бой с соперником, которого он побеждал в 1995 году

Источник: AFP 2020

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

На этот раз к нему обратились из промоутерской компании Boston Boxing Promotions, боссы которой готовы заплатить 53-летнему боксёру $ 1,1 млн за поединок с Питером Макнилли, сообщает BoxingScene. Если Тайсон согласится на такие условия, то схватка может пройти в родном для Макнилли штате Массачусетс.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--5216d93373f91899d753" data-vnd="5216d93373f91899d753" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=5216d93373f91899d753" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Тайсон и Макнилли в прошлом уже встречались. Бой с Питером стал для Майка первым после выхода из мест лишения свободы. В августе 1995 года Тайсон нокаутировал соперника менее чем за две минуты. Тогда Питер дважды оказался в нокдауне и его тренер выбежал на ринг, пытаясь остановить одностороннее избиение. В итоге Тайсону тогда присудили победу дисквалификацией соперника.