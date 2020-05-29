«Шаги не совсем удачные…». Иван Дычко — о своей карьере и работе в профессиональном боксе США

Профессиональная карьера Дычко стартовала в сентябре 2017 года — за это время казахстанец в США выиграл досрочно семь встреч подряд. Последние десять месяцев Иван не выступал.

«Да, сейчас определенное время я теряю, но с этим сталкиваются большинство спортсменов. Особенно профессиональные боксеры из постсоветского пространства, так как в профи есть своя специфика, которая отличает его от любительского. Теперь мы работаем не на государство и не руководство делает календари и планирует наш год.

Теперь мы вынуждены сами себе его писать и планировать. Советоваться и так далее. Мы делаем первые шаги, и не всегда совсем удачные, но мы стараемся учиться на ошибках. Поэтому сейчас я не работаю на своем пределе, как это бывает перед боями, но регулярно тренируюсь. Держу себя в форме. Позволяю себе отдыхать, работать и заниматься чем-нибудь своим, — поделился Дычко.