Головкин снова разгромил соперника и будет биться с Ломаченко за выход в финал фэнтези-турнира

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В ¼ финала Головкин снова одержал разгромную победу, на этот раз он не заметил россиянина Александра Поветкина — 91 против девяти процентов голосов. А вот Жиров уступил другому россиянину Сергею Ковалеву — 39 против 61 процента.

В других четвертьфинальных поединках украинец Владимир Кличко прошел кыргызстанца Орзубека Назарова — 89 против 11 процентов, а еще одна звезда украинского бокса Василий Ломаченко с таким же результатом разобрался с россиянином Дмитрием Пирогом.

За выход в финал будут биться Головкин против Ломаченко и Кличко против Ковалева. Отдать свой голос можно здесь. Опрос будет активен 36 часов, начиная с 9:00 30 мая и до 21:00 31 мая по времени Нур-Султана).

Напомним, в импровизированном соревновании определяется лучший боксер-профессионал на постсоветском пространстве с 1991 года. При этом весовая категория роли не играет — победитель будет лидером рейтинга P4P (вне зависимости от категории).

Обладателя титула определяют между собой любители бокса посредством голосования. Головкин оказался в числе сеяных и получил второй номер посева, стартовав в турнире с 1/8 финала. А Жиров начал фэнтези-лигу с «предвариловки». В этом раунде он победил россиянина Дениса Лебедева.

В ¼ финала Головкин снова одержал разгромную победу, на этот раз он заметив россиянина Александра Поветкина — 91 против девяти процентов голосов. А вот Жиров уступил другому россиянину Сергею Ковалеву — 39 против 61 процента.

В 1/8 финала Головкин разгромил украинца Владимира Сидоренко — 92 против восьми процентов голосов, а Жиров прошел россиянина Николая Валуева — 72 против 28 процентов.