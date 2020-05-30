Инсайдер сообщил о возвращении бокса в США с тремя топовыми боями

Источник: Reuters

Известный американский журналист и инсайдер Майк Коппинджер (The Athletic) проинформировал о том, что бокс возвращается в США с тремя мощными мегафайтами: два шоу от Premier Boxing Champions Эла Хэймона и одно от Эдди Хирна (Matchroom Boxing), сообщает vRINGe.com.

Последний предложит бой-реванш во втором наилегчайшем весе (до 52,2 килограмма) — объединительную схватку между чемпионом WBC мексиканцем Хуаном Франсиско Эстрадой (40−3, 27 КО) и обладателем титула по версии WBA Super никарагуанцем Романом Гонсалесом (49−2, 41 КО). Бойцы встречались ранее в ноябре 2012 года в рамках наилегчайшего веса — в конкурентном противостоянии победил никарагуанец. Бой-реванш предварительно запланирован на июль-август.

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Хэймон в ответ предлагает противостояния в легком (до 61,2 килограмма) и полусреднем (до 66,7 килограмма) дивизионах. Обладатель титула WBA Regular американский нокаутер-легковес Джервонта Дэвис (23−0, 22 КО) сразится с матерым мексиканским воином ринга Лео Санта Крусом (37−1−1, 19 КО), а объединенный чемпион полусреднего веса Эррол Спенс (26−0, 21 КО) из США подерется с соотечественником Дэнни Гарсией (36−2, 21 КО).