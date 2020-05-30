Текущие события
Футбол. Зарубежный
перерыв
Белшина
Славия М
21
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Вольфсбург
Айнтрахт Ф
11
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Герта
Аугсбург
10
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Майнц
Хоффенхайм
01
Футбол. Зарубежный
2-й тайм
Шальке-04
Вердер
01
Футбол. Зарубежный
19:00
Динамо Мн
Шахтер С
Футбол. Зарубежный
19:30
Бавария
Фортуна Д
Все события
Фоторепортажи
24Формуле-1 70 лет
22Шесть лет назад «Реал» выиграл десятый Кубок чемпионов
14:35 (мск), источник: Vesti.kz

Ведущий DAZN рассказал о судьбе третьего боя Головкин — «Канело»

Третий бой между казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) не состоится в сентябре этого года. Об этом в своем твиттере сообщил журналист Sports Illustrated и ведущий стримингового сервиса DAZN Крис Мэнникс.

Наверх
РоссияМир
Коронавирус COVID-19По данным Роспотребнадзора/JHU CSSE на 17:33 MSK, 30.05
Инфицировано396 575+8 952
17.05
9709
18.05
8926
19.05
9263
20.05
8764
21.05
8849
22.05
8894
23.05
9434
24.05
8599
25.05
8946
26.05
8915
27.05
8338
28.05
8371
29.05
8572
30.05
8952
17.0530.05
Скончалось4 555+181
17.05
94
18.05
91
19.05
115
20.05
135
21.05
127
22.05
150
23.05
139
24.05
153
25.05
92
26.05
174
27.05
161
28.05
174
29.05
232
30.05
181
17.0530.05
Выздоровело167 469+8 212
17.05
4207
18.05
2836
19.05
5921
20.05
9262
21.05
7289
22.05
7144
23.05
8111
24.05
5363
25.05
5499
26.05
12331
27.05
11079
28.05
8785
29.05
8264
30.05
8212
17.0530.05
Инфицировано5 968 693+117 199
17.05
93987
18.05
78840
19.05
90218
20.05
94059
21.05
99565
22.05
106949
23.05
107500
24.05
84446
25.05
111317
26.05
87225
27.05
95557
28.05
102702
29.05
118473
30.05
116356
17.0530.05
Скончалось365 796+4 526
17.05
4126
18.05
3360
19.05
3386
20.05
4804
21.05
4789
22.05
4844
23.05
5219
24.05
3666
25.05
3126
26.05
1285
27.05
4244
28.05
5204
29.05
4723
30.05
4573
17.0530.05
Выздоровело2 520 587+75 406
17.05
55665
18.05
40047
19.05
56355
20.05
0
21.05
207557
22.05
51642
23.05
107351
24.05
44611
25.05
63420
26.05
71295
27.05
54085
28.05
60627
29.05
67138
30.05
76795
17.0530.05
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

В марте его коллега из The Athletic Лэнс Пагмайер сообщил, что «Канело» и Головкин согласовали финансовые условия трилогии. Ожидалось, что поединок состоится 12 сентября на стадионе AT ` T в Арлингтоне (штат Техас, США).

Однако по информации Мэнникса, который ссылается на источники в обеих командах боксеров, третий бой Головкина и «Канело» отложен по причине «нехватки» зрителей из-за пандемии коронавируса. При этом источник отмечает, что поединок состоится, но не в этом в году.

Во время загрузки произошла ошибка.

Ранее сам Головкин объявил, что его следующим соперником станет обязательный претендент по линии IBF — поляк Камил Шеремета. Этот бой планируется в августе, а на декабрь намечен третий поединок GGG c «Канело», который до этого встретится с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом.

Напомним, предыдущие два боя антагонистов состоялись на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) — первый (в сентябре 2017-го) закончился ничьей, а второй (в сентябре 2018-го) минимальной победой Альвареса.

Читайте также
Основатель школы вратарей высказался о новичке "Барыса" с опытом игры в НХЛ
АПЛ: «Ливерпуль» не будет играть дома до оформления чемпионства
В сферу интересов «Ювентуса» попал игрок «Челси»
Наполи-оновские планы. «Зениту» пора отпустить Азмуна в Италию
«Локомотив» отказался от намерения приобрести Кокорина
Анюков: Никого не предавал, когда уходил из «Крыльев» в «Зенит»
ПСЖ и «Интер» согласовали трансфер форварда
Глава «Спартака» Федун рассказал о своем самочувствии
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь