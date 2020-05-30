Ведущий DAZN рассказал о судьбе третьего боя Головкин — «Канело»

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В марте его коллега из The Athletic Лэнс Пагмайер сообщил, что «Канело» и Головкин согласовали финансовые условия трилогии. Ожидалось, что поединок состоится 12 сентября на стадионе AT ` T в Арлингтоне (штат Техас, США).

Однако по информации Мэнникса, который ссылается на источники в обеих командах боксеров, третий бой Головкина и «Канело» отложен по причине «нехватки» зрителей из-за пандемии коронавируса. При этом источник отмечает, что поединок состоится, но не в этом в году.

Ранее сам Головкин объявил, что его следующим соперником станет обязательный претендент по линии IBF — поляк Камил Шеремета. Этот бой планируется в августе, а на декабрь намечен третий поединок GGG c «Канело», который до этого встретится с чемпионом WBO во втором среднем весе британцем Билли Джо Сондерсом.