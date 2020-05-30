Тайсон Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером 2020 года

Накануне издание опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года.



За последние 12 месяцев Тайсон Фьюри в общей сложности заработал $ 57 млн. Фьюри расположился на 11-й строчке рейтинга.



Помимо Фьюри, в рейтинг попали ещё три представителя бокса — Энтони Джошуа (19-е место, $ 47 млн), Деонтей Уайлдер (20-е, $ 46,5 млн) и Сауль Альварес (30-е, $ 37 млн).



Напомним, из представителей смешанных единоборств в рейтинг попал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, занявший 16-е место в рейтинге.