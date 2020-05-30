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18:32 (мск), источник: Чемпионат.com

Тайсон Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксером 2020 года

Чемпион мира в супертяжёлом весе Тайсон Фьюри стал самым высокооплачиваемым боксёром в 2020 году по версии журнала Forbes.

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9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

Накануне издание опубликовало рейтинг самых высокооплачиваемых спортсменов 2020 года.

За последние 12 месяцев Тайсон Фьюри в общей сложности заработал $ 57 млн. Фьюри расположился на 11-й строчке рейтинга.

Помимо Фьюри, в рейтинг попали ещё три представителя бокса — Энтони Джошуа (19-е место, $ 47 млн), Деонтей Уайлдер (20-е, $ 46,5 млн) и Сауль Альварес (30-е, $ 37 млн).

Напомним, из представителей смешанных единоборств в рейтинг попал бывший чемпион UFC в двух весовых категориях Конор Макгрегор, занявший 16-е место в рейтинге.

Возглавил рейтинг теннисист Роджер Федерер.

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