Знаменитый катмен и дезинфекция монеты. Как будет проходить организация первых вечеров бокса в США
Стало известно, как будет проходить организация вечеров бокса от промоутерской компании Top Rank в США, передает vringe.com.
Стало известно, как будет проходить организация вечеров бокса от промоутерской компании Top Rank в США, передает vringe.com.
Первые два шоу после трехмесячного перерыва
Все боксеры должны будут работать с одним из двух назначенных организаторами катменов. Это известные спецы Джейкоб «Стич» Дюран и Майк Бэззел. В углы их будут определять методом подбрасывания монетки, которая будет предварительно продезинфицирована. При этом Дюран входит в группу риска заражения COVID-19 — ему 68 лет.
Бои стартуют 9 июня нетитульным поединком чемпиона мира IBF в полулегком весе Шакура Стивенсона (13−0, 7 КО) с Феликсом Карабайо. Первое шоу без зрителей на арене будет состоять из шести боев, которые пока формируются.
11 июня состоится следующее шоу на четыре боя с участием Джесси Магдалено (27−1, 18 KO) против Йенифеля Висенте (36−4−2, 28 KO) в главном событии вечера.