Знаменитый катмен и дезинфекция монеты. Как будет проходить организация первых вечеров бокса в США

Первые два шоу после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса будут проходить в конференц-центре MGM Grand Ballroom в Лас-Вегасе каждый вторник и четверг. Трансляция будет организована на платформе ESPN+.

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--f88f4a897e7aa36e5c1a" data-vnd="f88f4a897e7aa36e5c1a" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=f88f4a897e7aa36e5c1a" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

Все боксеры должны будут работать с одним из двух назначенных организаторами катменов. Это известные спецы Джейкоб «Стич» Дюран и Майк Бэззел. В углы их будут определять методом подбрасывания монетки, которая будет предварительно продезинфицирована. При этом Дюран входит в группу риска заражения COVID-19 — ему 68 лет.

Бои стартуют 9 июня нетитульным поединком чемпиона мира IBF в полулегком весе Шакура Стивенсона (13−0, 7 КО) с Феликсом Карабайо. Первое шоу без зрителей на арене будет состоять из шести боев, которые пока формируются.

11 июня состоится следующее шоу на четыре боя с участием Джесси Магдалено (27−1, 18 KO) против Йенифеля Висенте (36−4−2, 28 KO) в главном событии вечера.