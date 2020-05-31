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12:29 (мск), источник: Vesti.kz

Знаменитый катмен и дезинфекция монеты. Как будет проходить организация первых вечеров бокса в США

Стало известно, как будет проходить организация вечеров бокса от промоутерской компании Top Rank в США, передает vringe.com.

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Первые два шоу после трехмесячного перерыва из-за пандемии коронавируса будут проходить в конференц-центре MGM Grand Ballroom в Лас-Вегасе каждый вторник и четверг. Трансляция будет организована на платформе ESPN+.

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Все боксеры должны будут работать с одним из двух назначенных организаторами катменов. Это известные спецы Джейкоб «Стич» Дюран и Майк Бэззел. В углы их будут определять методом подбрасывания монетки, которая будет предварительно продезинфицирована. При этом Дюран входит в группу риска заражения COVID-19 — ему 68 лет.

Бои стартуют 9 июня нетитульным поединком чемпиона мира IBF в полулегком весе Шакура Стивенсона (13−0, 7 КО) с Феликсом Карабайо. Первое шоу без зрителей на арене будет состоять из шести боев, которые пока формируются.

11 июня состоится следующее шоу на четыре боя с участием Джесси Магдалено (27−1, 18 KO) против Йенифеля Висенте (36−4−2, 28 KO) в главном событии вечера.

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