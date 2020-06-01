Сондерс нашел преимущество в бою с «Канело» без зрителей

«Если мы сразимся на пустой арене, то “Канело” окажется на моей территории, поскольку он не привык драться на пустых стадионах. Видите ли, он рискует оказаться заложником привычки участвовать в больших боях, когда ты бросаешь удар, промахиваешься, но толпа все равно поддерживает тебя, и это влияет на судей и мнение в целом», — приводит Boxingscene.com слова Сондерса.