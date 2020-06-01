Сондерс нашел преимущество в бою с «Канело» без зрителей

По мнению Сондерса, поддержка фанатов, обычно являющаяся отвлекающим фактором для судей, в данном случае была бы исключена.
«Если мы сразимся на пустой арене, то “Канело” окажется на моей территории, поскольку он не привык драться на пустых стадионах. Видите ли, он рискует оказаться заложником привычки участвовать в больших боях, когда ты бросаешь удар, промахиваешься, но толпа все равно поддерживает тебя, и это влияет на судей и мнение в целом», — приводит Boxingscene.com слова Сондерса.
Напомним, их бой должен был состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса его отложили на неопределенный срок.
Ожидается, что Сондерс и «Канело» встретятся в августе-сентябре.