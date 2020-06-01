Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Минск
Слуцк
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
31.05
Боруссия М
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
09:15 (мск), источник: Vesti.kz

Сондерс нашел преимущество в бою с «Канело» без зрителей

Чемпион WBO во втором среднем весе британец Билли Джо Сондерс (29−0−0, 14 KO) считает, что имел бы преимущество перед мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 KO), если бы они сошлись на пустой арене.

Наверх
9
фотографий
9
фотографий
9
фотографий

По мнению Сондерса, поддержка фанатов, обычно являющаяся отвлекающим фактором для судей, в данном случае была бы исключена.

Читайте также
«Канело» дал добро на бой с чемпионом мира без зрителей

«Если мы сразимся на пустой арене, то “Канело” окажется на моей территории, поскольку он не привык драться на пустых стадионах. Видите ли, он рискует оказаться заложником привычки участвовать в больших боях, когда ты бросаешь удар, промахиваешься, но толпа все равно поддерживает тебя, и это влияет на судей и мнение в целом», — приводит Boxingscene.com слова Сондерса.

Напомним, их бой должен был состояться в мае, но из-за пандемии коронавируса его отложили на неопределенный срок.

Ожидается, что Сондерс и «Канело» встретятся в августе-сентябре.

Читайте также
"Он был плох в постели". Певица и звезда реалити-шоу рассказала о романе с экс-игроком "Кайрата"
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Кто руководит российским биатлоном
СМИ: Игрок МЮ не исключает свой переход в ПСЖ
Мещеряков об интервью Семина: Каждый имеет право высказаться
СМИ: До 10 клубов АПЛ за отмену вылета, если сезон не доиграют
Всегда оставаться человеком. Памяти Владимира Крутова
Семак объяснил, почему затянулось продление контракта в «Зените»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь