Кириллов: Бетербиев — жесткий панчер, но Бивол бьет ненамного слабее

Источник: РИА "Новости"

— Дмитрий, в начале нашего разговора расскажите, как проводите время на самоизоляции?

— За время изоляции я набегал столько километров, сколько не бегал в бытность своей профессиональной карьеры. В Санкт-Петербурге практически каждый день осуществлял пробежки: я умудрялся находить совершенно безлюдные тропы, при этом всегда оглядывался по сторонам. В общем, я нахожусь в отличной физической форме. Но конкретных занятий по боксу нет. В общем, мы всей семьей находимся дома и соблюдаем все меры предосторожности.

— Насколько мне известно, чемпион WBA (Super) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол и тяжеловес Сергей Кузьмин уже приступили к ограниченным тренировкам с тренером Геннадием Машьяновым. Вас не приглашали к занятиям?

— Насколько я знаю, они не прекращали индивидуальные тренировки. Но меня пока не подключают к подготовке — массовые занятия мы еще не проводим. Ребятам нельзя было растерять форму, поэтому они тренировались в домашних условиях.

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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/CAp2bdLoZ9e/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dmitry Bivol (@bivol_d)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-05-26T14:09:56+00:00">26 Май 2020 в 7:09 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Расскажите о вашей роли в лагере Бивола и Кузьмина во время обычной подготовки.

— Долгое время я был тренером по физической подготовке, но ситуация немного поменялась, и я стал специалистом по восстановлению. Именно этому процессу уделяю внимание, также просто проводим вместе досуг — мы хорошо дружим, нас объединяет не только работа. Также я стараюсь делиться своим опытом. Надеюсь, они пользуются им. Просто я на своей шкуре прошел все возможные проблемы профессионального бокса, и сейчас стараюсь оградить от этого ребят.

— Вспомните свой главный совет?

— Самый крутой совет — не перегрузиться и вовремя выпить бокал красного вина (смеется).

<script async src="https://cdn.viqeo.tv/js/vq_starter.js"></script> <p style="width:100%;height:0;position:relative;;display: inline-block;" class="viqeo-embed viqeo-horizontal viqeo-embed--baf98703e2f776d377b6" data-vnd="baf98703e2f776d377b6" data-profile="410" data-aspectRatio="0.5625"> <iframe src="https://cdn.viqeo.tv/embed/?vid=baf98703e2f776d377b6" width="100%" height="100%" style="position:absolute;" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> </p> Во время загрузки произошла ошибка.

— Это шутка или вы серьезно такое рекомендовали?

— Шутка, конечно. Хотя когда мой тренер Игорь Михайлович Лебедев видел, что человек физически перенагружен, то он мог дать на ночь бокал красного вина. И на следующий день ты выходил на ринг в совершенно другой форме. А в целом примеров было много. Ребята молодцы — внимательно слушали обо всех нюансах в работе с менеджерами, промоутерами, которые у меня были. На начальной стадии тот же Дима не очень хорошо ориентировался в реалиях американского профессионального бокса. Да это, в принципе, и нормально. А сейчас ребята уже обладают немалым опытом, провели много боев в США. Благо, у Сергея и Димы хорошая и сильная команда. Это мы — я, Рома Кармазин, Ваня Кирпа — были рассредоточены. Могу сказать, что я рад быть частью команды Бивола и Кузьмина. И я туда не напросился, а все произошло как-то взаимно. При этом у нас нет официальных контрактных обязательств.

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«Бивол уже звезда, но он реализовал еще не весь свой потенциал»

— Если говорить конкретно про Бивола. Можно ли назвать его звездой?

— Я считаю, что Дима уже звезда, но он реализовал еще не весь свой потенциал. Сейчас он должен драться с лучшими соперниками. При этом надеюсь, что Дима не подвержен звездной болезни. Он горит победами и боями, и это главное, что человек не хочет просто зарабатывать деньги, а хочет реализовать свои амбиции, доказать, что он сильнейший в этой категории и готов спускаться в другие дивизионы. Я уверен, что он готов к мегабоям, чтобы творить историю.

— Как вы считаете, в карьере Бивола уже были крутые соперники?

— У Димы карьера развивалась планомерно, так и должны вести боксера-профессионала. Повторюсь, он готов к более серьезным вызовам — объединительным боям.

<blockquote class="instagram-media" data-instgrm-permalink="https://www.instagram.com/p/B96e_CnojPU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" data-instgrm-version="12" style=" background:#FFF; border:0; border-radius:3px; box-shadow:0 0 1px 0 rgba(0,0,0,0.5),0 1px 10px 0 rgba(0,0,0,0.15); margin: 1px; max-width:540px; min-width:326px; padding:0; width:99.375%; width:-webkit-calc(100% - 2px); width:calc(100% - 2px);"><div style="padding:16px;"> <a href="https://www.instagram.com/p/B96e_CnojPU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" background:#FFFFFF; line-height:0; padding:0 0; text-align:center; text-decoration:none; width:100%;" target="_blank"> <div style=" display: flex; flex-direction: row; align-items: center;"> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 40px; margin-right: 14px; width: 40px;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: column; flex-grow: 1; justify-content: center;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; margin-bottom: 6px; width: 100px;"></div> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 4px; flex-grow: 0; height: 14px; width: 60px;"></div></div></div><div style="padding: 19% 0;"></div> <div style="display:block; height:50px; margin:0 auto 12px; width:50px;"><svg width="50px" height="50px" viewBox="0 0 60 60" version="1.1" xmlns="https://www.w3.org/2000/svg" xmlns:xlink="https://www.w3.org/1999/xlink"><g stroke="none" stroke-width="1" fill="none" fill-rule="evenodd"><g transform="translate(-511.000000, -20.000000)" fill="#000000"><g><path d="M556.869,30.41 C554.814,30.41 553.148,32.076 553.148,34.131 C553.148,36.186 554.814,37.852 556.869,37.852 C558.924,37.852 560.59,36.186 560.59,34.131 C560.59,32.076 558.924,30.41 556.869,30.41 M541,60.657 C535.114,60.657 530.342,55.887 530.342,50 C530.342,44.114 535.114,39.342 541,39.342 C546.887,39.342 551.658,44.114 551.658,50 C551.658,55.887 546.887,60.657 541,60.657 M541,33.886 C532.1,33.886 524.886,41.1 524.886,50 C524.886,58.899 532.1,66.113 541,66.113 C549.9,66.113 557.115,58.899 557.115,50 C557.115,41.1 549.9,33.886 541,33.886 M565.378,62.101 C565.244,65.022 564.756,66.606 564.346,67.663 C563.803,69.06 563.154,70.057 562.106,71.106 C561.058,72.155 560.06,72.803 558.662,73.347 C557.607,73.757 556.021,74.244 553.102,74.378 C549.944,74.521 548.997,74.552 541,74.552 C533.003,74.552 532.056,74.521 528.898,74.378 C525.979,74.244 524.393,73.757 523.338,73.347 C521.94,72.803 520.942,72.155 519.894,71.106 C518.846,70.057 518.197,69.06 517.654,67.663 C517.244,66.606 516.755,65.022 516.623,62.101 C516.479,58.943 516.448,57.996 516.448,50 C516.448,42.003 516.479,41.056 516.623,37.899 C516.755,34.978 517.244,33.391 517.654,32.338 C518.197,30.938 518.846,29.942 519.894,28.894 C520.942,27.846 521.94,27.196 523.338,26.654 C524.393,26.244 525.979,25.756 528.898,25.623 C532.057,25.479 533.004,25.448 541,25.448 C548.997,25.448 549.943,25.479 553.102,25.623 C556.021,25.756 557.607,26.244 558.662,26.654 C560.06,27.196 561.058,27.846 562.106,28.894 C563.154,29.942 563.803,30.938 564.346,32.338 C564.756,33.391 565.244,34.978 565.378,37.899 C565.522,41.056 565.552,42.003 565.552,50 C565.552,57.996 565.522,58.943 565.378,62.101 M570.82,37.631 C570.674,34.438 570.167,32.258 569.425,30.349 C568.659,28.377 567.633,26.702 565.965,25.035 C564.297,23.368 562.623,22.342 560.652,21.575 C558.743,20.834 556.562,20.326 553.369,20.18 C550.169,20.033 549.148,20 541,20 C532.853,20 531.831,20.033 528.631,20.18 C525.438,20.326 523.257,20.834 521.349,21.575 C519.376,22.342 517.703,23.368 516.035,25.035 C514.368,26.702 513.342,28.377 512.574,30.349 C511.834,32.258 511.326,34.438 511.181,37.631 C511.035,40.831 511,41.851 511,50 C511,58.147 511.035,59.17 511.181,62.369 C511.326,65.562 511.834,67.743 512.574,69.651 C513.342,71.625 514.368,73.296 516.035,74.965 C517.703,76.634 519.376,77.658 521.349,78.425 C523.257,79.167 525.438,79.673 528.631,79.82 C531.831,79.965 532.853,80.001 541,80.001 C549.148,80.001 550.169,79.965 553.369,79.82 C556.562,79.673 558.743,79.167 560.652,78.425 C562.623,77.658 564.297,76.634 565.965,74.965 C567.633,73.296 568.659,71.625 569.425,69.651 C570.167,67.743 570.674,65.562 570.82,62.369 C570.966,59.17 571,58.147 571,50 C571,41.851 570.966,40.831 570.82,37.631"></path></g></g></g></svg></div><div style="padding-top: 8px;"> <div style=" color:#3897f0; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:550; line-height:18px;"> Посмотреть эту публикацию в Instagram</div></div><div style="padding: 12.5% 0;"></div> <div style="display: flex; flex-direction: row; margin-bottom: 14px; align-items: center;"><div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(0px) translateY(7px);"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; height: 12.5px; transform: rotate(-45deg) translateX(3px) translateY(1px); width: 12.5px; flex-grow: 0; margin-right: 14px; margin-left: 2px;"></div> <div style="background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; height: 12.5px; width: 12.5px; transform: translateX(9px) translateY(-18px);"></div></div><div style="margin-left: 8px;"> <div style=" background-color: #F4F4F4; border-radius: 50%; flex-grow: 0; height: 20px; width: 20px;"></div> <div style=" width: 0; height: 0; border-top: 2px solid transparent; border-left: 6px solid #f4f4f4; 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margin-bottom:0; margin-top:8px; overflow:hidden; padding:8px 0 7px; text-align:center; text-overflow:ellipsis; white-space:nowrap;"><a href="https://www.instagram.com/p/B96e_CnojPU/?utm_source=ig_embed&utm_campaign=loading" style=" color:#c9c8cd; font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; font-style:normal; font-weight:normal; line-height:17px; text-decoration:none;" target="_blank">Публикация от Dmitry Bivol (@bivol_d)</a> <time style=" font-family:Arial,sans-serif; font-size:14px; line-height:17px;" datetime="2020-03-19T11:37:59+00:00">19 Мар 2020 в 4:37 PDT</time></p></div></blockquote> <script async src="//www.instagram.com/embed.js"></script> Во время загрузки произошла ошибка.

— Бивол очень давно говорит о желании провести объединительный поединок, но в полутяжелом весе такой бой возможен только с обладателем поясов WBC и IBF Артуром Бетербиевым. И сейчас очень многие поклонники бокса хотят увидеть такое противостояние. Расскажите, чем, на ваш взгляд, Бивол сильнее Бетербиева и чего ему нужно опасаться в первую очередь?

— Нужно опасаться ближней дистанции и размена. Хотя Дмитрий готов к любому размену ударами. А его плюс — это ноги, передвижение, длина рук и чувство дистанции. Если он сможет все 12 раундов двигаться и, как говорил Мухаммед Али, танцевать, то ему вполне по силам забрать все титулы Артура. Но бой, уверяю, не будет простым. Это 100%. Это я понял после поединка Бетербиева с Александром Гвоздиком. При этом для меня лично хотелось бы, чтобы эти соперники не ограничивались одной встречей, а позднее провели еще бои между собой. Такое противостояние заслуживает нескольких поединков. Но нам бы для начала дождаться организации первого боя, обе стороны заинтересованы в этом. Также плюс Дмитрия в том, что он моложе.

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— При этом многие специалисты считают именно Бетербиева фаворитом.

— Да, многие считают так. Но я не могу так говорить. Повторюсь, будет сложный бой, и все зависит от выбранной манеры и подготовки. Артур — жесткий панчер, но и Дима бьет ненамного слабее. При этом Дмитрий являются движущимся боксером и дистанционником.

— Раз мы заговорили о теоретических поединках, поделитесь вашим мнением о возможном реванше между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком, но уже в тяжелом весе. Напомню, что эти соперники встречались в июле 2018 года в бою за звание абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе, и победу единогласным решением судей одержал Усик.

— Скорее всего, другого сценария не будет. Мне кажется, что все повторится. Во-первых, у Мурата очень большой простой (бой с Усиком пока является последним в карьере Гассиева — ред.). Во-вторых, я отдаю предпочтения школе Усика, он хорош в передвижениях и разнообразии. При этом Мурат является очень жестким боксером. К слову, здесь схожая ситуация, которая может быть в случае боя Бивола и Бетербиева. Хотя Дмитрий может пойти в размен, он мало пропускает, но при этом держит удар и сам может жестко ударить.

Так что в противостоянии Усика и Гассиева все будет зависеть от того, кто навяжет свою манеру. Если Усик пойдет в размен и примет бойню, то у него шансов мало. Если он будет закручивать соперника, как он это делает, то шансов больше у Александра, как и в первом бою.

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«Кузьмин еще молод для тяжелого веса»

— Теперь хотелось бы задать пару вопросов про Сергея Кузьмина. Российский тяжеловес в своем последнем поединке по всем статьям уступил американцу Майклу Хантеру и потерпел свое первое поражение в карьере.

— Да, в бою с Хантером Сережа мог раскрыть себя намного больше. Его потенциал гораздо выше того, что мы увидели в той встрече. К слову, на днях я еще раз просматривал бой Александра Поветкина и Хантера, который завершился вничью.

— Как вы считаете, эта неудача далеко отодвинула Кузьмина от чемпионской гонки в тяжелом весе?

— Надеюсь, что недалеко. Главное, чтобы Сергей выдержал этот психологический момент. Но по общению с ним могу сказать, что он не сломлен, а просто сделал необходимые выводы. Думаю, что у Кузьмина все впереди.

— Насколько реально составить конкуренцию тем же габаритным британцам Тайсону Фьюри, Энтони Джошуа, американцу Деонтею Уайлдеру?

— Что касается разницы в габаритах, то я согласен.

Но Сергей еще молодой для тяжелого веса, у него не наступил еще тот пик мужика. Если он не остановится и будет двигаться дальше, то у него есть все шансы завоевать титул чемпиона мира в тяжелом весе. Вот вспомните Султана Ибрагимова, он же тоже не отличался большими габаритами, а стал чемпионом мира.

— Вы вспомнили про Поветкина. Еще до начала пандемии был анонсирован его бой за временный пояс WBC в тяжелом весе с британцем Диллианом Уайтом. Кого вы считаете фаворитом в этой паре?

— Тут противостояние опыта Поветкина и молодости Уайта. На мой взгляд, к сожалению, шансы 60 на 40 в пользу Уайта. Хотя я могу и хочу ошибаться. Поветкин — это отличный боксер с огромнейшим опытом и любительского, и профессионального бокса. Саша знает все свои преимущества и недостатки, во время подготовки к Уайту он все это учтет. Но можно быть уверенными, что Саша отдаст всего себя в любом поединке. Так что у Поветкина есть все шансы победить Уайта.