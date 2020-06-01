Кириллов: Бетербиев — жесткий панчер, но Бивол бьет ненамного слабее
Бывший чемпион IBF во втором наилегчайшем весе Дмитрий Кириллов в разговоре с корреспондентом РИА Новости Василием
Бывший чемпион IBF во втором наилегчайшем весе Дмитрий Кириллов в разговоре с корреспондентом РИА Новости Василием
— Дмитрий, в начале нашего разговора расскажите, как проводите время на самоизоляции?
— За время изоляции я набегал столько километров, сколько не бегал в бытность своей профессиональной карьеры. В
— Насколько мне известно, чемпион WBA (Super) в полутяжелом весе Дмитрий Бивол и тяжеловес Сергей Кузьмин уже приступили к ограниченным тренировкам с тренером Геннадием Машьяновым. Вас не приглашали к занятиям?
— Насколько я знаю, они не прекращали индивидуальные тренировки. Но меня пока не подключают к подготовке — массовые занятия мы еще не проводим. Ребятам нельзя было растерять форму, поэтому они тренировались в домашних условиях.
— Расскажите о вашей роли в лагере Бивола и Кузьмина во время обычной подготовки.
— Долгое время я был тренером по физической подготовке, но ситуация немного поменялась, и я стал специалистом по восстановлению. Именно этому процессу уделяю внимание, также просто проводим вместе досуг — мы хорошо дружим, нас объединяет не только работа. Также я стараюсь делиться своим опытом. Надеюсь, они пользуются им. Просто я на своей шкуре прошел все возможные проблемы профессионального бокса, и сейчас стараюсь оградить от этого ребят.
— Вспомните свой главный совет?
— Самый крутой совет — не перегрузиться и вовремя выпить бокал красного вина (смеется).
— Это шутка или вы серьезно такое рекомендовали?
— Шутка, конечно. Хотя когда мой тренер Игорь Михайлович Лебедев видел, что человек физически перенагружен, то он мог дать на ночь бокал красного вина. И на следующий день ты выходил на ринг в совершенно другой форме. А в целом примеров было много. Ребята молодцы — внимательно слушали обо всех нюансах в работе с менеджерами, промоутерами, которые у меня были. На начальной стадии тот же Дима не очень хорошо ориентировался в реалиях американского профессионального бокса. Да это, в принципе, и нормально. А сейчас ребята уже обладают немалым опытом, провели много боев в США. Благо, у Сергея и Димы хорошая и сильная команда. Это мы — я, Рома Кармазин, Ваня Кирпа — были рассредоточены. Могу сказать, что я рад быть частью команды Бивола и Кузьмина. И я туда не напросился, а все произошло
— Если говорить конкретно про Бивола. Можно ли назвать его звездой?
— Я считаю, что Дима уже звезда, но он реализовал еще не весь свой потенциал. Сейчас он должен драться с лучшими соперниками. При этом надеюсь, что Дима не подвержен звездной болезни. Он горит победами и боями, и это главное, что человек не хочет просто зарабатывать деньги, а хочет реализовать свои амбиции, доказать, что он сильнейший в этой категории и готов спускаться в другие дивизионы. Я уверен, что он готов к мегабоям, чтобы творить историю.
— Как вы считаете, в карьере Бивола уже были крутые соперники?
— У Димы карьера развивалась планомерно, так и должны вести
— Бивол очень давно говорит о желании провести объединительный поединок, но в полутяжелом весе такой бой возможен только с обладателем поясов WBC и IBF Артуром Бетербиевым. И сейчас очень многие поклонники бокса хотят увидеть такое противостояние. Расскажите, чем, на ваш взгляд, Бивол сильнее Бетербиева и чего ему нужно опасаться в первую очередь?
— Нужно опасаться ближней дистанции и размена. Хотя Дмитрий готов к любому размену ударами. А его плюс — это ноги, передвижение, длина рук и чувство дистанции. Если он сможет все 12 раундов двигаться и, как говорил Мухаммед Али, танцевать, то ему вполне по силам забрать все титулы Артура. Но бой, уверяю, не будет простым. Это 100%. Это я понял после поединка Бетербиева с Александром Гвоздиком. При этом для меня лично хотелось бы, чтобы эти соперники не ограничивались одной встречей, а позднее провели еще бои между собой. Такое противостояние заслуживает нескольких поединков. Но нам бы для начала дождаться организации первого боя, обе стороны заинтересованы в этом. Также плюс Дмитрия в том, что он моложе.
— При этом многие специалисты считают именно Бетербиева фаворитом.
— Да, многие считают так. Но я не могу так говорить. Повторюсь, будет сложный бой, и все зависит от выбранной манеры и подготовки. Артур — жесткий панчер, но и Дима бьет ненамного слабее. При этом Дмитрий являются движущимся боксером и дистанционником.
— Раз мы заговорили о теоретических поединках, поделитесь вашим мнением о возможном реванше между россиянином Муратом Гассиевым и украинцем Александром Усиком, но уже в тяжелом весе. Напомню, что эти соперники встречались в июле 2018 года в бою за звание абсолютного чемпиона в первом тяжелом весе, и победу единогласным решением судей одержал Усик.
— Скорее всего, другого сценария не будет. Мне кажется, что все повторится.
Так что в противостоянии Усика и Гассиева все будет зависеть от того, кто навяжет свою манеру. Если Усик пойдет в размен и примет бойню, то у него шансов мало. Если он будет закручивать соперника, как он это делает, то шансов больше у Александра, как и в первом бою.
— Теперь хотелось бы задать пару вопросов про Сергея Кузьмина. Российский тяжеловес в своем последнем поединке по всем статьям уступил американцу Майклу Хантеру и потерпел свое первое поражение в карьере.
— Да, в бою с Хантером Сережа мог раскрыть себя намного больше. Его потенциал гораздо выше того, что мы увидели в той встрече. К слову, на днях я еще раз просматривал бой Александра Поветкина и Хантера, который завершился вничью.
— Как вы считаете, эта неудача далеко отодвинула Кузьмина от чемпионской гонки в тяжелом весе?
— Надеюсь, что недалеко. Главное, чтобы Сергей выдержал этот психологический момент. Но по общению с ним могу сказать, что он не сломлен, а просто сделал необходимые выводы. Думаю, что у Кузьмина все впереди.
— Насколько реально составить конкуренцию тем же габаритным британцам Тайсону Фьюри, Энтони Джошуа, американцу Деонтею Уайлдеру?
— Что касается разницы в габаритах, то я согласен.
Но Сергей еще молодой для тяжелого веса, у него не наступил еще тот пик мужика. Если он не остановится и будет двигаться дальше, то у него есть все шансы завоевать титул чемпиона мира в тяжелом весе. Вот вспомните Султана Ибрагимова, он же тоже не отличался большими габаритами, а стал чемпионом мира.
— Вы вспомнили про Поветкина. Еще до начала пандемии был анонсирован его бой за временный пояс WBC в тяжелом весе с британцем Диллианом Уайтом. Кого вы считаете фаворитом в этой паре?
— Тут противостояние опыта Поветкина и молодости Уайта. На мой взгляд, к сожалению, шансы 60 на 40 в пользу Уайта. Хотя я могу и хочу ошибаться. Поветкин — это отличный боксер с огромнейшим опытом и любительского, и профессионального бокса. Саша знает все свои преимущества и недостатки, во время подготовки к Уайту он все это учтет. Но можно быть уверенными, что Саша отдаст всего себя в любом поединке. Так что у Поветкина есть все шансы победить Уайта.
Василий