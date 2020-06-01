Top Rank анонсировал семь вечеров бокса на ESPN
Промоутер Боб Арум и его компания Top Rank официально подтвердили семь вечеров бокса, с которыми возвращаются на телевидение в
Промоутер Боб Арум и его компания Top Rank официально подтвердили семь вечеров бокса, с которыми возвращаются на телевидение в
Все события состоятся в
Официально анонсированные события:
9 июня: Шакур Стивенсон (13−0, 7 КО) — Феликс Карабайо (13−1−2, 9 КО), Микаэла Майер (12−0, 5 КО) — Хелен Джозеф (17−4−2, 10 КО);.
11 июня: Джесси Магдалено (27−1, 18 КО) — Йенифель Висенте (36−4−2, 28 КО), Адам Лопес (13−2, 6 КО) — Луис Кориа (12−2, 7 КО);.
16 июня: Джошуа
18 июня: Хосе Педраса (26−3, 13 КО) — Миккель Леспьер (22−1−1, 10 КО), Габриэль Флорес (17−0, 6 КО) — Хосек Руис (21−2−3, 14 КО);.
23 июня: Эндрю Молони (21−0, 14 КО) — Джошуа Франко (16−1−2, 8 КО), Кристофер Диас (25−2, 16 КО) — Джейсон Санчес (15−1, 8 КО);.
2 июля: Джеймел Херринг (21 -2, 10 КО) — Джонатан Окендо (31−6, 19 КО);.
9 июля: Иван Баранчик (20−1, 13 КО) — Хосе Сепеда (31−2, 25 КО).