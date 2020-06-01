Текущие события
Футбол. Зарубежный
18:00
Минск
Слуцк
Футбол. Зарубежный
21:30
Кельн
РБ Лейпциг
Футбол. Зарубежный
31.05
Боруссия М
Унион Б
41
Футбол. Зарубежный
31.05
БАТЭ
Ислочь
10
Футбол. Зарубежный
31.05
Падерборн
Боруссия Д
16
Футбол. Зарубежный
31.05
Рух
Динамо Брс
14
Все события
Фоторепортажи
15Гэтжи нокаутировал Фергюсона и другие события UFC 249
22Алине Загитовой исполнилось 18 лет
10:06 (мск), источник: Vesti.kz

Top Rank анонсировал семь вечеров бокса на ESPN

Промоутер Боб Арум и его компания Top Rank официально подтвердили семь вечеров бокса, с которыми возвращаются на телевидение в июне-июле.

Наверх
Источник: AP 2020

Все события состоятся в Лас-Вегасе (США) и будут показаны телеканалом ESPN. Первое из них пройдет 9 июня.

Во время загрузки произошла ошибка.

Официально анонсированные события:

9 июня: Шакур Стивенсон (13−0, 7 КО) — Феликс Карабайо (13−1−2, 9 КО), Микаэла Майер (12−0, 5 КО) — Хелен Джозеф (17−4−2, 10 КО);.

11 июня: Джесси Магдалено (27−1, 18 КО) — Йенифель Висенте (36−4−2, 28 КО), Адам Лопес (13−2, 6 КО) — Луис Кориа (12−2, 7 КО);.

16 июня: Джошуа Грир-младший (22−1−2, 12 КО) — Майк Планиа (23−1, 12 КО), Джованни Сантийян (25−0, 15 КО) — Антонио Демарко (33−8−1, 24 КО);.

18 июня: Хосе Педраса (26−3, 13 КО) — Миккель Леспьер (22−1−1, 10 КО), Габриэль Флорес (17−0, 6 КО) — Хосек Руис (21−2−3, 14 КО);.

23 июня: Эндрю Молони (21−0, 14 КО) — Джошуа Франко (16−1−2, 8 КО), Кристофер Диас (25−2, 16 КО) — Джейсон Санчес (15−1, 8 КО);.

2 июля: Джеймел Херринг (21 -2, 10 КО) — Джонатан Окендо (31−6, 19 КО);.

9 июля: Иван Баранчик (20−1, 13 КО) — Хосе Сепеда (31−2, 25 КО).

11
фотографий
11
фотографий
11
фотографий
Поветкин не проиграл Хантеру. Но и не победил
Читайте также
"Он был плох в постели". Певица и звезда реалити-шоу рассказала о романе с экс-игроком "Кайрата"
«Зенит» продлил контракт с Семаком
Кто руководит российским биатлоном
СМИ: Игрок МЮ не исключает свой переход в ПСЖ
Мещеряков об интервью Семина: Каждый имеет право высказаться
СМИ: До 10 клубов АПЛ за отмену вылета, если сезон не доиграют
Всегда оставаться человеком. Памяти Владимира Крутова
Семак объяснил, почему затянулось продление контракта в «Зените»
РедакцияРеклама
МобильнаяИспользование материаловОбратная связь