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13:06 (мск), источник: Vesti.kz

Кто чемпион? Головкин и Кличко начали битву за победу в фэнтези-турнире

Стартовала финальная битва между казахстанцем Геннадием Головкиным и украинцем Владимиром Кличко в турнире «Фэнтези-лига: легенды постсовка», который проводит известный портал о боксе vRINGe.com.

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Отдать свой голос можно здесь. Опрос будет активен 36 часов, начиная с 09:00 1 июня и до 21:00 2 июня по времени Нур-Султана.

Также определяется обладатель третьего места, за которое соревнуются украинец Василий Ломаченко и россиянин Сергей Ковалев.

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Напомним, в импровизированном соревновании определяется лучший боксер-профессионал на постсоветском пространстве с 1991 года. При этом весовая категория роли не играет — победитель будет лидером рейтинга P4P (вне зависимости от категории).

Обладателя титула определяют между собой любители бокса посредством голосования. Организаторы советуют учитывать не весовую категорию, а только достижения, след в истории, завоеванные трофеи, уровень оппозиции, мастерства и таланта. Для того, чтобы ваш голос был учтен, нужно выбрать лучшего в каждой паре, после чего нажать кнопку «голосовать».

Головкин оказался в числе сеяных и получил второй номер посева, стартовав в турнире с 1/8 финала. Кличко же является первым номером данной фэнтези-лиги.

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