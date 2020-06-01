Британский боксер испугался за жизнь решившего вернуться на ринг Тайсона

Источник: Reuters

13 фотографий 13 фотографий 13 фотографий 22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Спортсмен посчитал желание американца глупым и допустил, что тот может получить в бою тяжелые травмы или даже умереть.

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«Ты — живая легенда. Оставайся ей и оставь в покое мечты о возвращении на ринг. В нашем виде спорта уже было достаточно темных пятен и грязи», — заявил Уайт.

28 мая Тайсон устроил драку на рестлинг-шоу All Elite Wrestling Dynamite. Американец порвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико после взаимных оскорблений и дуэли взглядов.