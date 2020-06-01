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13:08 (мск), источник: Lenta.Ru

Британский боксер испугался за жизнь решившего вернуться на ринг Тайсона

Британский боксер Диллиан Уайт поделился опасениями за жизнь и здоровье коллеги из США Майка Тайсона, решившего вернуться на ринг в 53-летнем возрасте. Об этом сообщает TalkSport.

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Источник: Reuters
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22 ноября 1986 года Майк Тайсон стал самым молодым чемпионом мира в истории бокса. Отправив в нокаут Тревора Бербика, он завоевал титул по версии WBC в супертяжелом весе.

Спортсмен посчитал желание американца глупым и допустил, что тот может получить в бою тяжелые травмы или даже умереть.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Ты — живая легенда. Оставайся ей и оставь в покое мечты о возвращении на ринг. В нашем виде спорта уже было достаточно темных пятен и грязи», — заявил Уайт.

28 мая Тайсон устроил драку на рестлинг-шоу All Elite Wrestling Dynamite. Американец порвал на себе футболку и бросился на рестлера, бывшего чемпиона World Wrestling Entertainment (WWE) Криса Джерико после взаимных оскорблений и дуэли взглядов.

25 апреля Тайсон заявил о желании вернуться на профессиональный ринг. По словам бывшего боксера, его интересуют благотворительные турниры. Американец не выходил на ринг с 2005 года.

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