У Головкина появился новый конкурент на бой с «Канело»
37-летний
37-летний
Жан полагает, что последнего может заинтересовать его неполноценный титул, чтобы «утвердить наследие» в полутяжелом весе.
В конце прошлого года Альварес, будучи действующим обладателем титулов WBC Franchise/WBA Super в среднем весе и WBA Regular во втором среднем, завоевал пояс WBO и в полутяжелой категории, нокаутировав россиянина Сергея Ковалева. Однако вскоре после этого мексиканец отказался от титула.
«Если “Канело” хочет еще раз написать историю, если хочет завоевать второй титул в (полутяжелом) дивизионе, тогда я к его услугам, — заявил Паскаль в
Напомним, в декабре ожидается третий бой «Канело» с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Их противостояние началось в 2017 году — первый поединок закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.