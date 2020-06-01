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13:30 (мск), источник: Vesti.kz

У Головкина появился новый конкурент на бой с «Канело»

37-летний гаитяно-канадец Жан Паскаль (35−6−1, 20 КО), владеющий «обычным» титулом WBA в полутяжелом весе, предложил свои услуги в качестве соперника мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (53−1−2, 36 КО).

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Жан полагает, что последнего может заинтересовать его неполноценный титул, чтобы «утвердить наследие» в полутяжелом весе.

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В конце прошлого года Альварес, будучи действующим обладателем титулов WBC Franchise/WBA Super в среднем весе и WBA Regular во втором среднем, завоевал пояс WBO и в полутяжелой категории, нокаутировав россиянина Сергея Ковалева. Однако вскоре после этого мексиканец отказался от титула.

«Если “Канело” хочет еще раз написать историю, если хочет завоевать второй титул в (полутяжелом) дивизионе, тогда я к его услугам, — заявил Паскаль в Instagram-интервью PBC. — Одно знаю точно: его стиль и мой стиль в одном ринге гарантируют фейерверки».

Напомним, в декабре ожидается третий бой «Канело» с чемпионом мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Их противостояние началось в 2017 году — первый поединок закончился спорной ничьей, а годом позже минимально победил мексиканец.

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