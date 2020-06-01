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1 июня, источник: Vesti.kz

Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана официально перешел в профессиональный бокс

Финалист юношеской Олимпиады и чемпион Азии среди молодежи Талгат Шайкен подписал контракт с казахстанским филиалом британской менеджерской компании MTK Global.

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Источник: olympic.kz

Дата дебюта пока не уточняется.

«Добро пожаловать в команду! Официально объявляем о подписании контракта с Талгатом Шайкеном», — говорится в заявлении MTK Kazakhstan.

Отметим, что чемпионат Азии и «серебро» юношеских ОИ Шайкен завоевал в 2018 году. Уроженец Кокшетау занимается боксом с 10 лет.

Филиал MTK Kazakhstan начал работу в марте 2019 года. Самые известные клиенты MTK Global — чемпионы мира из Великобритании Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО), владеющий титулом WBC в супертяжах, и обладатель пояса WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО).

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