Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана официально перешел в профессиональный бокс
Финалист юношеской Олимпиады и чемпион Азии среди молодежи Талгат Шайкен подписал контракт с казахстанским филиалом британской менеджерской компании MTK Global.
Финалист юношеской Олимпиады и чемпион Азии среди молодежи Талгат Шайкен подписал контракт с казахстанским филиалом британской менеджерской компании MTK Global.
Дата дебюта пока не уточняется.
«Добро пожаловать в команду! Официально объявляем о подписании контракта с Талгатом Шайкеном», — говорится в заявлении MTK Kazakhstan.
Отметим, что чемпионат Азии и «серебро» юношеских ОИ Шайкен завоевал в 2018 году. Уроженец Кокшетау занимается боксом с 10 лет.
Филиал MTK Kazakhstan начал работу в марте 2019 года. Самые известные клиенты MTK Global — чемпионы мира из Великобритании Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО), владеющий титулом WBC в супертяжах, и обладатель пояса WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО).