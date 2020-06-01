Финалист юношеской Олимпиады из Казахстана официально перешел в профессиональный бокс

Источник: olympic.kz

Дата дебюта пока не уточняется.

«Добро пожаловать в команду! Официально объявляем о подписании контракта с Талгатом Шайкеном», — говорится в заявлении MTK Kazakhstan.

Отметим, что чемпионат Азии и «серебро» юношеских ОИ Шайкен завоевал в 2018 году. Уроженец Кокшетау занимается боксом с 10 лет.