Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

Сообщается, что генеральный директор TMT Music Энзел Дженнингс был знаком с Джорджем Флойдом с детства. TMT Music принадлежит Мейвезеру.



Как сообщает источник, семья Джорджа Флойда приняла помощь знаменитого боксёра.



Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице уже не смогли.