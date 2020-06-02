Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда
Непобеждённый бывший чемпион мира в полусреднем весе Флойд Мейвезер предложил семье афроамериканца Джорджа Флойда оплатить его похороны.
Непобеждённый бывший чемпион мира в полусреднем весе Флойд Мейвезер предложил семье афроамериканца Джорджа Флойда оплатить его похороны.
Сообщается, что генеральный директор TMT Music Энзел Дженнингс был знаком с Джорджем Флойдом с детства. TMT Music принадлежит Мейвезеру.
Как сообщает источник, семья Джорджа Флойда приняла помощь знаменитого боксёра.
Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя
Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.