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09:21 (мск), источник: Чемпионат.com

Флойд Мейвезер оплатит похороны Джорджа Флойда

Непобеждённый бывший чемпион мира в полусреднем весе Флойд Мейвезер предложил семье афроамериканца Джорджа Флойда оплатить его похороны.

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17
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Сообщается, что генеральный директор TMT Music Энзел Дженнингс был знаком с Джорджем Флойдом с детства. TMT Music принадлежит Мейвезеру.

Как сообщает источник, семья Джорджа Флойда приняла помощь знаменитого боксёра.

Напомним, афроамериканец Джордж Флойд был задержан полицией по подозрению в использовании фальшивого чека на $ 20. После задержания один из офицеров прижал шею мужчины к асфальту и удерживал в таком положении около шести минут, несмотря на мольбы задержанного отпустить, потому что он не мог дышать. Спустя какое-то время мужчина потерял сознание. Его увезла машина скорой помощи, но спасти ему жизнь в больнице уже не смогли.

Это убийство вызвало волну беспорядков по всей стране.

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