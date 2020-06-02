Тайсон Фьюри захотел побить сопромоутера Геннадия Головкина на ринге
Чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО) потроллил промоутера Эдди Хирна и бросил ему вызов. Об этом сообщает ToFight.ru.
Чемпион мира в супертяжелом весе британец Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО) потроллил промоутера Эдди Хирна и бросил ему вызов. Об этом сообщает ToFight.ru.
40-летний Хирн представляет интересы двух британских супертяжей — чемпиона WBA (Super), WBO, IBF и IBO Энтони Джошуа (23−1, 21 КО) и Диллиана Уайта (27−1, 18 КО), которые называются в числе потенциальных соперников для Фьюри.
Отмечается, что Хирн в прошлом занимался бразильским
«Я тренируюсь и собираюсь вызвать на бой Эдди Хирна. Он такой же крупный, как и я, он тяжеловес. Видел, как он двигается против Кугана Кассиуса (журналиста IFL TV), думаю, Эдди выступит нормально. Итак, Эдди, я иду за тобой! Жди звонка.
Все остальные промоутеры — Боб Арум, Фрэнк Уоррен — уже старые, но мы с тобой, Эдди, примерно одних габаритов и одного возраста. Ты немного старше и выглядишь чуть хуже меня, но это неважно. Я готовлюсь, Эдди Хирн! Не думай про Джошуа, Уайта и других своих тяжей, мне нужен ты. Я и ты в Саудовской Аравии, давай это устроим! — предложил Фьюри во время прямого эфира в Instagram.
Добавим, что Хирн сотрудничает с двумя казахстанцами — чемпионом IBF и IBO в среднем весе Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО) и олимпийским чемпионом Данияром Елеусиновым (9−0, 5 КO).