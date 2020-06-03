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11:29 (мск), источник: Vesti.kz

Головкин отреагировал на беспорядки и массовые протесты в США

Все началось после смерти чернокожего мужчины во время полицейского задержания.

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фотографий
17
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17
фотографий

Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) отреагировал на массовые протесты и беспорядки в США, вызванные смертью чернокожего Джорджа Флойда во время полицейского задержания.

GGG публиковал на своей странице в Instagram черный квадрат. Таким образом Головкин присоединился к флэшмобу Blackout tuesday, суть которого заключается в том, что в течение всего вторника (2 июня в США), люди не должны публиковать развлекательные посты в своих аккаунтах в социальных сетях, а также сделать запись в поддержку движения Black lives matter («Жизни чернокожих важны»).

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Ранее о ситуации в США высказался другой казахский боксер Димаш Ниязов, уже много лет проживающий в Нью-Йорке и работающий там полицейским. Он осудил действия коллег и призвал к прекращению беспорядков.

Акции протеста против полицейского произвола из-за смерти в Миннеаполисе чернокожего мужчины, пострадавшего в результате грубого ареста, проходят в десятках городов США. В некоторых случаях протесты сопровождаются беспорядками, стычками с полицией, грабежами, мародерством и погромами.

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