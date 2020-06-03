Головкин отреагировал на беспорядки и массовые протесты в США
Все началось после смерти чернокожего мужчины во время полицейского задержания.
Все началось после смерти чернокожего мужчины во время полицейского задержания.
Чемпион мира по версиям IBF и IBO в среднем весе казахстанский боксер Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) отреагировал на массовые протесты и беспорядки в США, вызванные смертью чернокожего Джорджа Флойда во время полицейского задержания.
GGG публиковал на своей странице в Instagram черный квадрат. Таким образом Головкин присоединился к флэшмобу Blackout tuesday, суть которого заключается в том, что в течение всего вторника (2 июня в США), люди не должны публиковать развлекательные посты в своих аккаунтах в социальных сетях, а также сделать запись в поддержку движения Black lives matter («Жизни чернокожих важны»).
Ранее о ситуации в США высказался другой казахский боксер Димаш Ниязов, уже много лет проживающий в
Акции протеста против полицейского произвола