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14:33 (мск), источник: Спорт РИА Новости

Батыргазиев дебютирует на профессиональном ринге 24 июня

Дебют российского боксера Альберта Батыргазиева на профессиональном ринге запланирован на 24 июня, заявил спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Эдуард Кравцов.

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Источник: Спорт РИА Новости

Батыргазиев является трехкратным чемпионом России среди любителей, а также в составе национальной команды выступал на чемпионате мира 2019 года и европейском отборе к Олимпийским играм в Токио.

«В запланированном на 24 июня (в Москве) у нас планируется дебют на профессиональном ринге еще одного члена национальной сборной Альберта Батыргазиева. И его первый поединок сразу планируется титульным и пройдет в 10 раундов», — сказал Кравцов во время онлайн пресс-конференции.

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