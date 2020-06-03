Батыргазиев дебютирует на профессиональном ринге 24 июня
Дебют российского боксера Альберта Батыргазиева на профессиональном ринге запланирован на 24 июня, заявил спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Эдуард Кравцов.
Дебют российского боксера Альберта Батыргазиева на профессиональном ринге запланирован на 24 июня, заявил спортивный директор промоутерской компании «Патриот» Эдуард Кравцов.
Батыргазиев является трехкратным чемпионом России среди любителей, а также в составе национальной команды выступал на чемпионате мира 2019 года и европейском отборе к Олимпийским играм в Токио.
«В запланированном на 24 июня (в Москве) у нас планируется дебют на профессиональном ринге еще одного члена национальной сборной Альберта Батыргазиева. И его первый поединок сразу планируется титульным и пройдет в 10 раундов», — сказал Кравцов во время онлайн