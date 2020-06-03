Батыргазиев дебютирует на профессиональном ринге 24 июня

Батыргазиев является трехкратным чемпионом России среди любителей, а также в составе национальной команды выступал на чемпионате мира 2019 года и европейском отборе к Олимпийским играм в Токио.

«В запланированном на 24 июня (в Москве) у нас планируется дебют на профессиональном ринге еще одного члена национальной сборной Альберта Батыргазиева. И его первый поединок сразу планируется титульным и пройдет в 10 раундов», — сказал Кравцов во время онлайн пресс-конференции.