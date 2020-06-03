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18:30 (мск), источник: ТАСС

Призер Олимпиады боксер Алоян проведет следующий бой осенью

МОСКВА, 3 июня. /ТАСС/. Бронзовый призер Олимпийских игр российский боксер Михаил Алоян проведет следующий поединок в конце сентября или начале октября. Об этом ТАСС сообщил тренер спортсмена Эдуард Кравцов.

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Источник: РИА "Новости"

Алоян должен был провести бой 30 апреля, однако поединок был отменен из-за пандемии коронавируса.

Во время загрузки произошла ошибка.

«Мы планируем следующий бой в конце сентября или начале октября», — сказал Кравцов.

Алоян владеет титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Gold во втором наилегчайшем весе. Всего на счету спортсмена пять побед (ни одного — нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В его активе также была серебряная медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, которой боксер был лишен после нарушения антидопинговых правил.

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