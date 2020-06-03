Призер Олимпиады боксер Алоян проведет следующий бой осенью

Алоян владеет титулом Всемирной боксерской ассоциации (WBA) Gold во втором наилегчайшем весе. Всего на счету спортсмена пять побед (ни одного — нокаутом) и одно поражение в профессиональном боксе. Россиянин является бронзовым призером Олимпийских игр 2012 года в Лондоне. В его активе также была серебряная медаль Игр-2016 в Рио-де-Жанейро, которой боксер был лишен после нарушения антидопинговых правил.