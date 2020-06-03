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18:53 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер c 14 нокаутами рассказал о предложении от промоутеров «Канело»

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО) в ходе конференции на Vesti.kz рассказал об интересе к нему со стороны промоутерской компании Golden Boy.

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29-летний Джукембаев дебютировал в профи в 2015 году и все 18 боев провел в Канаде. Казахстанец идет без поражений и владеет титулами WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе.

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«Прямо сейчас было предложение от Golden Boy. Впереди большие планы с этой организацией», — отметил Джукембаев.

Интересы боксера представляет канадская Eye of the Tiger Management, которая на американском рынке плотно сотрудничает с Golden Boy. Компании совместно ведут нескольких боксеров, самый известный из которых экс-чемпион IBF в среднем весе канадец Давид Лемье (41−4, 34 КО).

«У меня сотрудничество с промоутером продолжается. У нас все хорошо. Контракт с промоутером у меня еще на два года», — рассказал Джукембаев о соглашении с Eye of the Tiger.

Отметим, что самый известный боксер Golden Boy — мексиканец Сауль «Канело» Альварес (53−1−2, 36 КО), владеющий титулами WBA (Super) и WBC (Franchise) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем. Из казахстанцев на контракте с компанией находится Руслан Мадиев (13−1, 5 КО), выступающий в первом полусреднем дивизионе.

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