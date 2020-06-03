Казахстанский боксер c 14 нокаутами рассказал о предложении от промоутеров «Канело»

29-летний Джукембаев дебютировал в профи в 2015 году и все 18 боев провел в Канаде. Казахстанец идет без поражений и владеет титулами WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе.

Читайте также Ярость после нокдауна. Как Джукембаев исправил ситуацию и завоевал титул WBC

«Прямо сейчас было предложение от Golden Boy. Впереди большие планы с этой организацией», — отметил Джукембаев.

Интересы боксера представляет канадская Eye of the Tiger Management, которая на американском рынке плотно сотрудничает с Golden Boy. Компании совместно ведут нескольких боксеров, самый известный из которых экс-чемпион IBF в среднем весе канадец Давид Лемье (41−4, 34 КО).

«У меня сотрудничество с промоутером продолжается. У нас все хорошо. Контракт с промоутером у меня еще на два года», — рассказал Джукембаев о соглашении с Eye of the Tiger.