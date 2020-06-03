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3 июня, источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер с двумя титулами вспомнил о встрече с Головкиным

Казахстанский боксер Батыр Джукембаев (18−0, 14 КО) в ходе конференции на Vesti.kz ответил на вопрос, знаком ли он с соотечественником Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО), который сейчас владеет титулами чемпиона мира по версиям IBF и IBO в среднем весе.

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Источник: Reuters

Он посещал второй бой GGG с Саулем «Канело» Альваресом (53−2−1, 36 КО) в Лас-Вегасе. Поединок прошел в сентябре 2018 года, а по итогам 12 раундов судьи большинством решением отдали победу мексиканцу.

«Геннадия видел в 2016 году на пресс-конференции. Там пообщались. После этого я не видел его, только наблюдал за боем GGG с “Канело”», — ответил Джукембаев.

В ходе конференции Джукембаев также рассказал о предложении от компании Golden Boy, которая представляет интересы Альвареса, поделился новостью о рождении ребенка, составил свой рейтинг лучших казахстанских боксеров и признался, что в детстве занимался борьбой.

Напомним, что в своем последнем бою в январе этого года казахстанец нокаутировал мексиканца Рикарду Лару (22−8, 10 КО). Для Джукембаева этот поединок стал первым после завоевания титулов WBA Continental Americas и IBF Inter-Continental в первом полусреднем весе.

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