Головкин превзошел «Канело» по популярности в Японии

«Мурата — один из самых узнаваемых спортсменов страны. Тяжело сказать, наслаждается ли Риота своей славой и популярностью. Похоже, он из тех, кто всегда остается самим собой и не пытается казаться круче, чем он есть на самом деле. Он не хочет быть “рок-звездой”. Он перешел в профессионалы не ради славы. Он хотел попробовать себя на этом уровне и добиться того, что удалось не каждому хорошему японскому боксеру — стать чемпионом мира. “Канело”? Знаете, я бы не сказал, что он настолько уж хорошо известен в Японии. Общественность знает разве что Майка Тайсона, но не Альвареса или какого-то другого действующего чемпиона. Примерно то же самое можно было бы сказать о Майкле Джордане. Его знают в Японии намного больше, чем ЛеБрона Джеймса, хотя последний, пожалуй, не менее хорош. Но в любом случае общественность будет в восторге, если Мурата проведет бой с “Канело” на арене Tokyo Dome. Ведь с тех пор, как в 1990 году здесь состоялся поединок между Тайсоном и “Бастером” Дагласом, боксерских поединков тут не проводили. Да, это будет большое событие. Несмотря на то, что рынок ограничен разве что болельщиками бокса. С другой стороны, после того, как объявят о поединке, общественность будет следить за “Канело”, захочет узнать, кто он такой. А пока что Альварес не очень популярен здесь. Пожалуй, Геннадий Головкин и то более популярен», — приводит перевод vRINGe.com.