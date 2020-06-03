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3 июня, источник: Vesti.kz

Головкин превзошел «Канело» по популярности в Японии

Британский Sky Sports подготовил материал о возможном бое между чемпионами мира в среднем весе — обладателем титулов WBA (Super) и WBC (Franchise) мексиканцем Саулем «Канело» Альваресом (53−1−2, 36 КО) и японцем Риотой Муратой (16−2, 13 КО), который владеет поясом WBA (Regular) и выигрывал Олимпиаду-2012.

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Телеканал побеседовал с одним из источников из боксерской индустрии Японии. Он признал, что в стране нет ажиотажа по этому виду спорта, но это можно исправить. Также источник отметил, что в Японии чемпион IBF и IBO казахстанец Геннадий Головкин (40−1−1, 35 КО) популярнее «Канело».

«Мурата — один из самых узнаваемых спортсменов страны. Тяжело сказать, наслаждается ли Риота своей славой и популярностью. Похоже, он из тех, кто всегда остается самим собой и не пытается казаться круче, чем он есть на самом деле. Он не хочет быть “рок-звездой”. Он перешел в профессионалы не ради славы. Он хотел попробовать себя на этом уровне и добиться того, что удалось не каждому хорошему японскому боксеру — стать чемпионом мира. “Канело”? Знаете, я бы не сказал, что он настолько уж хорошо известен в Японии. Общественность знает разве что Майка Тайсона, но не Альвареса или какого-то другого действующего чемпиона. Примерно то же самое можно было бы сказать о Майкле Джордане. Его знают в Японии намного больше, чем ЛеБрона Джеймса, хотя последний, пожалуй, не менее хорош. Но в любом случае общественность будет в восторге, если Мурата проведет бой с “Канело” на арене Tokyo Dome. Ведь с тех пор, как в 1990 году здесь состоялся поединок между Тайсоном и “Бастером” Дагласом, боксерских поединков тут не проводили. Да, это будет большое событие. Несмотря на то, что рынок ограничен разве что болельщиками бокса. С другой стороны, после того, как объявят о поединке, общественность будет следить за “Канело”, захочет узнать, кто он такой. А пока что Альварес не очень популярен здесь. Пожалуй, Геннадий Головкин и то более популярен», — приводит перевод vRINGe.com.

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Отметим, что осенью 2018 года команды Головкина и Мураты вели переговоры о поединке и практически пришли к согласию. Сделать поединок помешало неожиданное поражение японца, который решением уступил американцу Робу Бранту (25−2, 17 КО).

В июле 2019 года Мурата вернул титул, нокаутировав Бранта в реванше, а августе Головкин заявил о готовности встретиться с японцем на 60-тысячном Tokyo Dome. В профи японец переходил в статусе олимпийского чемпиона Лондона-2012, а казахстанец становился серебряным призером Игр в Афинах-2004.

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