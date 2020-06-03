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20:52 (мск), источник: Vesti.kz

Бросивший вызов «Канело» чемпион мира назвал себя «Хопкинсом этой эры»

37-летний «регулярный» чемпион мира по версии WBA в полутяжелом весе Жан Паскаль (35−6−1, 20 КО) поставил себя в один ряд со знаменитым американским боксером Бернардом Хопкинсом. Также он вспомнил поединки с ветераном.

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Источник: AP 2020

«Никогда не думал, что скажу это. Но я — новый Бернард Хопкинс. Хопкинс этой эры. Знаете, не секрет, что я привык ненавидеть Хопкинса. Мы тогда вдоволь с ним наделали шума. Но сейчас я с гордостью называю себя новым Хопкинсом. И отдаю ему должное: великолепная карьера, настоящая легенда. Знаете, я ведь и сам всегда мечтал об этом. Тоже мечтал о наследии и статусе легенды», — цитирует Паскаля vRINGe.com.

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Также он порассуждал на тему старой школы бокса.

«Почему молодежь не использует наработки ветеранов? Тяжело сказать. Может именно по той причине, что они для этого еще слишком молоды? Знаете, когда вы молоды, то чувствуете себя непобедимыми. Вам тогда кажется, что весь мир создан специально для вас. Это нормально, сам таким был. Знаете, когда я начинал карьеру, то не хотел быть лучшим боксером в мире. Мне этого было мало. Я хотел быть лучшим во всей галактике. Ну, знаете, если прилетят марсиане, я такой сразу же выхожу и говорю: “Кто со мной боксирует?” (смеется). Поэтому считаю, что не стоит требовать от молодых бойцов использовать трюки и хитрости, которые свойственны ветеранам».

Напомним, в мае 2011 года американский ветеран Хопкинс установил легендарный рекорд — завладел чемпионским титулом в возрасте 46 лет и 4 месяцев. Тогда он победил как раз-таки Паскаля, с которым до этого провел бой вничью. Бернард отобрал титул по версии WBC в полутяжелом весе.

Паскаль же в прошлом году сенсационно отобрал титул WBA у американца Маркуса Брауна. На днях ветеран из Канады предложил свои услуги в качестве соперника мексиканцу Саулю «Канело» Альваресу (53−1−2, 36 КО).

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