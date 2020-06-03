«Эти парни — монстры». Экс-тренер Руиса — о третьем бое Головкин — «Канело» и вариантах для Альвареса

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Наиболее всего Роблес известен по работе с супертяжеловесом Энди Руисом (33−2, 22 КО). Под его руководством американский мексиканец провел два боя с британским супертяжеловесом Энтони Джошуа (33−2: в июне 2019 года Руис сенсационно победил нокаутом и стал чемпионом WBA (Super), WBO, IBF и IBO, но спустя шесть месяцев проиграл решением.

— Вы знаете, что «Канело» сейчас самая большая звезда в боксе. Что вы думаете о его бое против GGG? Упоминалось, что есть возможность их боя в сентябре. Вы хотите увидеть их третий поединок?

— Я не знаю. Я думаю, GGG — отличный боец, но он становится старше. Мы могли это видеть по его крайнему выступлению, когда он был не тем же самым бойцом, какой дрался первый раз против «Канело» и который был до этого. Не знаю.

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«Канело» сейчас на хороших позициях. Его можно сейчас сравнить с Флойдом Мейвезером, который выбирал бойцов для поединков. Вопрос в том, кого хочет «Канело». Он делает то, что ему хочется. Он называет фамилии претендентов. Он может выбрать не драться с какими-то большими именами — такими, как Дмитрий Бивол в полутяжелом весе.

Может быть, мудро было бы держаться подальше от подобных боев и драться с кем-нибудь, я не скажу, что легче, но, возможно, не того же уровня бойцами. Есть Давид Бенавидес во втором среднем весе, еще один боец в расцвете сил, есть Бивол в полутяжелом, есть еще один полутяж.

— Бетербиев?

— Да, Артур Бетербиев. Эти парни — монстры. Они отличные бойцы в полутяжелом дивизионе. Так что есть и другие хорошие бойцы, с кем можно провести поединок.

Хочу ли я увидеть третий бой с GGG? Головкин сейчас не тот боец, он становится старше, а «Канело» сейчас в расцвете сил, — заявил Роблес в интервью Fino Boxing.

Напомним, что Головкин и Альварес дважды встречались на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года случилась скандальная ничья, а спустя 12 месяцев решением большинства судей победил мексиканец.