Инсайдер назвал новую дату третьего боя Головкин — «Канело»

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Ранее его коллега Лэнс Пагмайер сообщил, что стороны согласовали финансовые условия трилогии. Ожидалось, что поединок состоится 12 сентября на стадионе AT`T в Арлингтоне (штат Техас, США).

Однако, как отмечает Коппинджер, болельщики вряд ли увидят третий бой Головкина и «Канело» раньше 2021 года. В частности, команда мексиканца на данный момент не рассматривает кандидатуру GGG в качестве соперника.

Сейчас Альварес ведет переговоры о поединке на 14 сентября с украинцем Сергеем Деревянченко (13−2, 10 КО), который в октябре 2019-го проиграл Головкину. Сам бой планируется в рамках второго среднего веса (168 фунтов).

Ранее Головкин объявил, что его следующим соперником станет обязательный претендент по линии IBF — поляк Камил Шеремета. Этот бой планируется в августе, а на декабрь намечен третий поединок GGG c «Канело».

Напомним, предыдущие два боя антагонистов состоялись на T-Mobile Arena в Лас-Вегасе (штат Невада, США) — первый (в сентябре 2017-го) закончился ничьей, а второй (в сентябре 2018-го) — минимальной победой Альвареса.