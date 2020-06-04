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10:27 (мск), источник: Vesti.kz

Деревянченко объявил себя чемпионом мира и захотел реванша с Головкиным

Бывший претендент на титул чемпиона мира в среднем весе украинец Сергей Деревянченко (13−2, 10 КО) уверен, что заслужил победу в своем бою с казахстанцем Геннадием Головкиным (40−1−1, 35 КО). Его слова приводит Boxingnews24.com.

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Поединок прошел на арене Madison Square Garden в Нью-Йорке (США) в октябре прошлого года и завершился победой GGG единогласным решением судей.

«Собираюсь вернуться ориентировочно в сентябре. У меня было время, чтобы снова пересмотреть наш поединок. Я чувствовал, что он был по-настоящему близким, но все же считаю, что я победил. Для меня это много значит. Я знаю, что моя популярность выросла благодаря бою с GGG. Но я усердно тренировался и готовился к этому поединку.

Я действительно доволен своим выступлением. Этот бой был в октябре, и хотя он уже позади, для меня это огромная мотивация, чтобы работать еще усерднее и доказать всем, что я достоин состязаться с лучшими. Я — чемпион мира.

Я хочу выйти на ринг и показать, что я могу сделать. В контракте на наш бой с Головкиным было указано, что его победитель в следующем поединке встретится с обязательным претендентом (Камилом Шереметой), и это то, что GGG собирается сделать прямо сейчас.

Мне хочется драться против лучших, «зачистить» их и быть одним из лучших боксеров дивизиона. Есть «Канело», также я был бы рад провести реванш с Головкиным, поединок с Крисом Юбенком-младшим и всеми большими именами дивизиона. Я бы хотел сразиться с ними и побить их, — заявил Деревянченко в подкасте PBC Podcast.

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