Уступает только «Барысу». Как выбор соперника для Альвареса превратился в центр слухов

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Актуальные подробности водоворота — в материале Vesti.kz.

Началось все буквально с момента, когда впервые стали отменяться и переноситься вечера бокса. Глобальное изменение соревновательного календаря, перекроенные недели, отведенные для вечеров бокса, вынудили команды резко менять планы.

Все-таки выдерживать изначальный график уже точно не получится. Придется жертвовать количеством поединков. И наверняка многие проходные бои не будут организованы, так как затишье несет собой еще и потерю финансовой стабильности.

Так что бойцы будут стремиться к заработку. И выход такой: либо биться много и часто, либо же попытаться провести пару больших и прибыльных встреч. Первый вариант несет собой многочисленные риски, связанные с травмами, повреждениями, общими проблемами со здоровьем, а также возможен спад кондиций из-за неполного восстановления. Второй вариант из-за своей избирательности таит опасность и вовсе остаться без боев.

Как бы то ни было, многие поединки не состоятся, многие вечера бокса будут совершенно с другими кардами. Топовым боксерам и вовсе приходится точечно делать выбор, тщательно прорабатывая каждый из вариантов.

Это, в свою очередь, из-за пристального внимания СМИ вкупе с домыслами порождает большое количество слухов. И сейчас в эпицентре водоворота из прогнозов Альварес. Кого только ему не приписывают в качестве следующего соперника.

Даже предварительные соглашения не останавливают поток прогнозов. И если сравнивать, то Сауль уступает по этому показателю разве что столичному ХК «Барыс», который в данное время находится без главного тренера. И за некоторый период на место рулевого «назначили» уже 17 специалистов!

У мексиканца список следующих соперников пока не такой вариативный. Однако волна гаданий и загадок только начинается набирать серьезные обороты. Так что можно с уверенностью сказать о прибавлении новых имен.

Пока же ситуация следующая.

Наиболее вероятным и самым обсуждаемым соперником «Канело» был британец Билли Джо Сондерс. Была информация, будто они уже договорились. Причем сначала Билли отверг предложение, но затем согласился на новые финансовые условия. Пока все вертится вокруг их встречи.

При этом команда «Канело» не исключают и другие поединки. Так, всплывало имя другого британца — Каллума Смита. Чемпион мира по версии WBA во втором среднем весе также, как и Сондерс, получал предложение от Альвареса. Каллум отказался из-за невыгодных условий. И вроде новых контрактов ему не присылали.

Далее. Мнение тренера Альвареса. Эдди Рейносо хотел три поединка до конца года. Однако уже данный лимит никак нельзя выдержать. Поэтому придется чем-то жертвовать. По его словам, идеальный вариант — это осенью выступить против Сондерса, а завершить 2020-й третьим боем с казахстанским чемпионом Геннадием Головкиным. Впрочем, встреча с GGG всегда на слуху. И единственная загвоздка в датах.

Вскользь упоминался и второй номер рейтинга WBA в среднем весе, 25-летний российский боксер Магомед Мадиев. Сам боец таки сказал: «Я иду за ним».

Свежими в потоке являются варианты проведения поединков против украинца Сергея Деревянченко и японца Риоты Мураты. По словам журналиста и инсайдера Майка Коппинджера, команда «Канело» ведет переговоры с Сергеем. А вот Мурату рассматривают как возможность сразиться за пределами США.

В одном столбике можно упомянуть и других чемпионов из второго среднего веса. Так, по некоторой информации, на роль боксера из противоположного угла могут подойти Калеб Плант (США) и Дэвид Бенавидес (США).