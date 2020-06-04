Казахстанский боксер-профессионал с 13 победами прокомментировал июльский бой в Германии
Казахстанский
Казахстанский
Кособуцкий успел провести одну встречу в 2020 году, победив в Дубае, а вторая может состояться в Гамбурге.
Ранее боксер рассказал об оформлении документов на въезд в Германию.
«Пока не знаю о ситуации. Но все пока по плану — готовимся к 4 июля», — резюмировал Кособуцкий.
Добавим, что в Германии первой из топ-5 ведущих лиг мира стартовал футбольный чемпионат после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.
Что касается Кособуцкого, то именно в Германии он уже боксировал и выиграл интерконтинентальный титул от IBO, нокаутировав в первом раунде 29-летнего хорватского боксера Агрона Смакичи (15−1, 13 КО).