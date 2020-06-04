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17:03 (мск), источник: Vesti.kz

Казахстанский боксер-профессионал с 13 победами прокомментировал июльский бой в Германии

Казахстанский боксер-профессионал Жан Кособуцкий (13−0, 12 КО) в беседе с корреспондентом Vesti.kz прокомментировал возможность проведения его следующего поединка в Германии. 31-летний супертяжеловес уверен, что бой состоится в намеченные сроки.

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Кособуцкий успел провести одну встречу в 2020 году, победив в Дубае, а вторая может состояться в Гамбурге.

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Ранее боксер рассказал об оформлении документов на въезд в Германию.

«Пока не знаю о ситуации. Но все пока по плану — готовимся к 4 июля», — резюмировал Кособуцкий.

Добавим, что в Германии первой из топ-5 ведущих лиг мира стартовал футбольный чемпионат после ограничений, связанных с пандемией коронавируса.

Что касается Кособуцкого, то именно в Германии он уже боксировал и выиграл интерконтинентальный титул от IBO, нокаутировав в первом раунде 29-летнего хорватского боксера Агрона Смакичи (15−1, 13 КО).

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