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19:03 (мск), источник: Vesti.kz

«Хочу бои с Поветкиным и Фьюри». Казахстанский супертяжеловес сделал заявление о дальнейшей карьере

Казахстанский супертяжеловес Иван Дычко (9−0, 9 КО) рассказал корреспонденту Vesti.kz о своей стратегии развития профессиональной карьеры. Двукратный олимпийский призер признался, что ему нужно еще несколько боев для подготовки к противостояниям с ведущими боксерами дивизиона.

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Источник: AP 2020

За неполных два года Дычко в США выиграл досрочно девять встреч подряд, но в последние десять месяцев не выступал.

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«Сейчас у меня простой и 9−0, но когда возобновлю карьеру, то я бы довел до 15−0. Пройду тестовые бои по шесть-восемь-десять раундов, а потом уже можно боксировать с предтоповыми соперниками. Которые уже с именами — это Александр Поветкин (35−2−1, 24 КО), Мариуш Вах (35−6, 19 КО) и Диллиан Уайт (27−1, 18 КО). У них выиграть, а затем выходить на чемпионов — Тайсона Фьюри (30−0−1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23−1, 21 КО). И, наверное, сначала с Тайсоном подрался бы. Но перед ними я бы предтопов прошел. “Старичков”… Того же Диллиана Уайта. Он всех побеждает, но мне его стиль подходит. Можно попробовать и с 13−0, но все зависит от тренировочного процесса и организации всего этого дела», — подытожил бывший лидер сборной Казахстана.

Напомним, 29-летний Иван Дычко перебрался в профессионалы в 2017 году и все девять победных боев провел в США. Сам спортсмен признает, что не обошлось без ошибок в карьере, но он настроен позитивно. Следующий его поединок может состояться осенью.

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