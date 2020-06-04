«Хочу бои с Поветкиным и Фьюри». Казахстанский супертяжеловес сделал заявление о дальнейшей карьере

«Сейчас у меня простой и 9−0, но когда возобновлю карьеру, то я бы довел до 15−0. Пройду тестовые бои по шесть-восемь-десять раундов, а потом уже можно боксировать с предтоповыми соперниками. Которые уже с именами — это Александр Поветкин (35−2−1, 24 КО), Мариуш Вах (35−6, 19 КО) и Диллиан Уайт (27−1, 18 КО). У них выиграть, а затем выходить на чемпионов — Тайсона Фьюри (30−0−1, 21 КО) и Энтони Джошуа (23−1, 21 КО). И, наверное, сначала с Тайсоном подрался бы. Но перед ними я бы предтопов прошел. “Старичков”… Того же Диллиана Уайта. Он всех побеждает, но мне его стиль подходит. Можно попробовать и с 13−0, но все зависит от тренировочного процесса и организации всего этого дела», — подытожил бывший лидер сборной Казахстана.