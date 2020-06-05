Компания Сондерса и Фьюри анонсировала вечер бокса в Алматы с трансляцией на ESPN

Источник: AP 2020

Событие станет станет первым турниром MTK Kazakhstan после паузы из-за пандемии коронавируса. В вечере примут участие казахстанские боксеры.

Шоу в Алматы планирует показать ESPN. Американская компания чаще всего транслирует вечера MTK Global через приложение ESPN+.

По словам главы MTK Kazakhstan Аскара Салыкбаева, вечер бокса пройдет без зрителей.

«Можно с гордостью сказать, что мы готовимся к большому возвращению на ринг. Я думаю, все любители бокса, фанаты и неравнодушные к этому благородному виду спорта люди, сильно соскучились по таким ивентам и боксерским поединкам. Хотя наше запланированное мероприятие состоится без зрителей, тем не менее мы не оставим болельщиков без бокса высокого уровня.

Наш вечер бокса будут транслировать телеканал ESPN и платформа IFL TV, что позволит увидеть поединки миллионам телезрителей по всему миру. В настоящее время мы ведем активные переговоры с телеканалом QazSport, если придем к соглашению, наши мероприятия будет показывать этот специализированный телеканал.

Как вы знаете, на 28 марта мы планировали проведение масштабного вечера бокса в Алматы — Nauryz Fight Night. Однако чрезвычайная ситуация, вызванная пандемией коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в наши планы, как и, в общем, во весь график проведения спортивных состязаний по всему миру. С учетом этого пришлось вносить существенные изменения в заранее составленную структуру тренировочного процесса и расписанный график проведения наших турниров. Но, как говорится, чему быть того не миновать. Будем исходить из сегодняшних реалий и поступательно заниматься развитием отечественного профессионального бокса.

Хочу сразу отметить, что проведение наших турниров будет в строгом соответствии со всеми правилами и соблюдением санитарно-эпидемиологических требований выдвигаемым правительством нашей страны и оперативным штабом местных исполнительных органов.

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Что касается самого турнира, то полный состав карда мы объявим немного позднее. Уже сейчас могу с полной уверенностью заверить, что мы готовимся удивить телезрителей вкусным зрелищем. Это будут очень интересные, конкурентные поединки с участием звезд отечественного профессионального бокса. Каждая пара противостояния будет держать в напряжении зрителя до самого финального гонга, — заявил Салыкбаев.

Отметим, что на контракте с MTK Kazakhstan находятся Жанкош Тураров (24−0, 17 КО), Виктор Коточигов (11−0, 4 КО), Али Балоев (9−0, 7 КО) и другие боксеры. В феврале компания подписала чемпиона Азии Турсынбая Кулахмета, чей дебют в профи отложен из-за пандемии, а 1 июня объявила о заключении контракта с финалистом юношеской Олимпиады Талгата Шайкена.