Компания Сондерса и Фьюри анонсировала вечер бокса в Алматы с трансляцией на ESPN
Казахстанский филиал британской менеджерской компании MTK Global объявил о проведении вечера бокса в Алматы 18 июля, передает корреспондент Vesti.kz.
Казахстанский филиал британской менеджерской компании MTK Global объявил о проведении вечера бокса в Алматы 18 июля, передает корреспондент Vesti.kz.
Событие станет станет первым турниром MTK Kazakhstan после паузы
Шоу в Алматы планирует показать ESPN. Американская компания чаще всего транслирует вечера MTK Global через приложение ESPN+.
По словам главы MTK Kazakhstan Аскара Салыкбаева, вечер бокса пройдет без зрителей.
«Можно с гордостью сказать, что мы готовимся к большому возвращению на ринг. Я думаю, все любители бокса, фанаты и неравнодушные к этому благородному виду спорта люди, сильно соскучились по таким ивентам и боксерским поединкам. Хотя наше запланированное мероприятие состоится без зрителей, тем не менее мы не оставим болельщиков без бокса высокого уровня.
Наш вечер бокса будут транслировать телеканал ESPN и платформа IFL TV, что позволит увидеть поединки миллионам телезрителей по всему миру. В настоящее время мы ведем активные переговоры с телеканалом QazSport, если придем к соглашению, наши мероприятия будет показывать этот специализированный телеканал.
Как вы знаете, на 28 марта мы планировали проведение масштабного вечера бокса в Алматы — Nauryz Fight Night. Однако чрезвычайная ситуация, вызванная пандемией коронавирусной инфекции внесла свои коррективы в наши планы, как и, в общем, во весь график проведения спортивных состязаний по всему миру. С учетом этого пришлось вносить существенные изменения в заранее составленную структуру тренировочного процесса и расписанный график проведения наших турниров. Но, как говорится, чему быть того не миновать. Будем исходить из сегодняшних реалий и поступательно заниматься развитием отечественного профессионального бокса.
Хочу сразу отметить, что проведение наших турниров будет в строгом соответствии со всеми правилами и соблюдением
Что касается самого турнира, то полный состав карда мы объявим немного позднее. Уже сейчас могу с полной уверенностью заверить, что мы готовимся удивить телезрителей вкусным зрелищем. Это будут очень интересные, конкурентные поединки с участием звезд отечественного профессионального бокса. Каждая пара противостояния будет держать в напряжении зрителя до самого финального гонга, — заявил Салыкбаев.
Отметим, что на контракте с MTK Kazakhstan находятся Жанкош Тураров (24−0, 17 КО), Виктор Коточигов (11−0, 4 КО), Али Балоев (9−0, 7 КО) и другие боксеры. В феврале компания подписала чемпиона Азии Турсынбая Кулахмета, чей дебют в профи отложен
Филиал MTK Kazakhstan начал работу в марте 2019 года. Самые известные клиенты MTK Global — чемпионы мира из Великобритании Тайсон Фьюри (30−0−1, 21 КО), владеющий титулом WBC в супертяжах, и обладатель пояса WBO во втором среднем весе Билли Джо Сондерс (29−0, 14 КО).