«Экономические причины». Промоутер «Канело» сделал заявление о третьем бое с «Канело»

Ранее инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Альварес планирует следующий бой на 14 сентября, но затем Гомес опроверг эту, отметив, что у мексиканца нет планируемой даты из-за ситуации с коронавирусом.

«Есть пять или шесть оппонентов, и мы никого из них не исключаем, тем более что среди них нет явного фаворита. В конечном итоге Сауль решит, с кем хочет драться, — отметил Гомес. — Мы пока рассматриваем кандидатуры, без конкретных предложений, так что все спекуляции на эту тему не соответствуют действительности. Разница в том, что границы еще не открыты и люди не могут свободно перемещаться по миру, как прежде. Это еще один аспект, который нам приходится учитывать».

На вопрос о том, есть ли в списке чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40−1−1, 36 КО), Гомес ответил отрицательно и объяснил, почему трилогия казахстанца и мексиканца не случится в этом году.

«Нет, без Головкина. Экономически нецелесообразно проводить такой бой без зрителей. Слишком уж большую аудиторию собрали в Вегасе два предыдущих поединка между “Канело” и Головкиным. Они оба открыты к еще одному бою, но он случится не раньше 2021 года», — заявил Гомес.

Напомним, что Головкин и Альварес дважды встречались на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года случилась скандальная ничья, а спустя 12 месяцев решением большинства судей победил мексиканец.