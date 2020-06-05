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5 июня, источник: Vesti.kz

«Экономические причины». Промоутер «Канело» сделал заявление о третьем бое с «Канело»

Глава промоутерской компании Golden Boy Эрик Гомес в интервью ESPN Deportes рассказал о ситуации со следующим боя чемпиона WBC (Franchise) и WBA (Super) в среднем весе и WBA (Regular) во втором среднем мексиканца Сауля «Канело» Альвареса (53−1−2, 36 КО). Его слова приводит vRINGe.com.

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Ранее инсайдер Майк Коппинджер сообщил, что Альварес планирует следующий бой на 14 сентября, но затем Гомес опроверг эту, отметив, что у мексиканца нет планируемой даты из-за ситуации с коронавирусом.

«Есть пять или шесть оппонентов, и мы никого из них не исключаем, тем более что среди них нет явного фаворита. В конечном итоге Сауль решит, с кем хочет драться, — отметил Гомес. — Мы пока рассматриваем кандидатуры, без конкретных предложений, так что все спекуляции на эту тему не соответствуют действительности. Разница в том, что границы еще не открыты и люди не могут свободно перемещаться по миру, как прежде. Это еще один аспект, который нам приходится учитывать».

На вопрос о том, есть ли в списке чемпион IBF и IBO в среднем весе Геннадий Головкин (40−1−1, 36 КО), Гомес ответил отрицательно и объяснил, почему трилогия казахстанца и мексиканца не случится в этом году.

«Нет, без Головкина. Экономически нецелесообразно проводить такой бой без зрителей. Слишком уж большую аудиторию собрали в Вегасе два предыдущих поединка между “Канело” и Головкиным. Они оба открыты к еще одному бою, но он случится не раньше 2021 года», — заявил Гомес.

Напомним, что Головкин и Альварес дважды встречались на арене T-Mobile в Лас-Вегасе. В сентябре 2017 года случилась скандальная ничья, а спустя 12 месяцев решением большинства судей победил мексиканец.

Последние бои Головкин и Альварес провели осенью 2019 года. Казахстанец 5 октября в Нью-Йорке решением победил украинца Сергея Деревянченко (13−2, 10 КО) и снова стал чемпионом мира, а мексиканец 2 ноября в Лас-Вегасе нокаутировал россиянина Сергея Ковалева (34−4−1, 29 КО) и завоевал титул WBO в полутяжелом весе, от которого в итоге отказался через полтора месяца.

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