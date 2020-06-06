Легендарный Джордж Формен назвал топ-10 супертяжей в истории бокса

Формен прокомментировал свой выбор: «С точки зрения бокса величайшим в истории этого вида спорта супертяжем был Джо Луис. На второе место я поставил Рокки Марчиано, который сумел завершить карьеру непобежденным. На третьем месте Джон Лоуренс Салливан, а на четвертом Джек Джонсон. Мухаммед Али на пятом месте. Его бои смотрели даже те люди, которые и вовсе не интересуются боксом, ведь он был ярчайшей личностью, харизматичным и просто великим человеком. Но с точки зрения бокса выше пятого места его не поставлю. Считаю, он был выше бокса. Благодаря ему жизнь людей стала намного лучше».