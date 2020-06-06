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10:43 (мск), источник: Vesti.kz

Легендарный Джордж Формен назвал топ-10 супертяжей в истории бокса

Легендарный боец прошлого, самый возрастной чемпион дивизиона в истории бокса американец Джордж Формен поделился своей версией топ-10 тяжелого веса.

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Источник: AP 2020

Как сообщает vRINGe.com, ветеран не включил себя в список, а своему легендарному антагонисту-соотечественнику Мухаммеду Али отдал только пятую позицию. Культовый супертяж Майк Тайсон из США в списке Формена на восьмом месте.

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Вот как выглядит топ-10 по версии легенды:

1. Джо Луис
2. Рокки Марчиано
3. Джон Лоуренс Салливан
4. Джек Джонсон
5. Мухаммед Али
6. Флойд Паттерсон
7. Леннокс Льюис
8. Майк Тайсон
9. Эвандер Холифилд
10. Джек Демпси.

Формен прокомментировал свой выбор: «С точки зрения бокса величайшим в истории этого вида спорта супертяжем был Джо Луис. На второе место я поставил Рокки Марчиано, который сумел завершить карьеру непобежденным. На третьем месте Джон Лоуренс Салливан, а на четвертом Джек Джонсон. Мухаммед Али на пятом месте. Его бои смотрели даже те люди, которые и вовсе не интересуются боксом, ведь он был ярчайшей личностью, харизматичным и просто великим человеком. Но с точки зрения бокса выше пятого места его не поставлю. Считаю, он был выше бокса. Благодаря ему жизнь людей стала намного лучше».

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