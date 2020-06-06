«Хотим его побить». Тренер — о вероятном бое своего чемпиона против Ломаченко

Если Берчельту удастся покинуть ринг победителем, после этого он не прочь подняться на категорию выше, в легкий вес (до 61,2 килограмма), чтобы сразиться с украинцем Василием Ломаченко (14−1, 10 КО).

«Факт в том, что мы никогда не скрывали желания провести бой с Ломаченко, и наблюдали за ним еще с тех пор, когда он выступал в полулегком весе, — приводит слова тренера мексиканского боксера Альфредо Кабайеро vRINGe.com со ссылкой на его интервью ESPN Deportes. — Я думаю, если бы Берчельту предоставилась возможность подняться в дивизион Ломаченко, мы бы с ним встретились. Это был бы крутой вызов, мы хотим побить Ломаченко».