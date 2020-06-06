«Хотим его побить». Тренер — о вероятном бое своего чемпиона против Ломаченко
Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 59 килограмма) мексиканец Мигель Берчельт (37−1, 33 КО) следующий поединок должен провести против непобежденного
Чемпион мира по версии WBC во втором полулегком весе (до 59 килограмма) мексиканец Мигель Берчельт (37−1, 33 КО) следующий поединок должен провести против непобежденного
Если Берчельту удастся покинуть ринг победителем, после этого он не прочь подняться на категорию выше, в легкий вес (до 61,2 килограмма), чтобы сразиться с украинцем Василием Ломаченко (14−1, 10 КО).
«Факт в том, что мы никогда не скрывали желания провести бой с Ломаченко, и наблюдали за ним еще с тех пор, когда он выступал в полулегком весе, — приводит слова тренера мексиканского боксера Альфредо Кабайеро vRINGe.com со ссылкой на его интервью ESPN Deportes. — Я думаю, если бы Берчельту предоставилась возможность подняться в дивизион Ломаченко, мы бы с ним встретились. Это был бы крутой вызов, мы хотим побить Ломаченко».
Напомним, что следующим соперником украинца в поединке за абсолютное чемпионство в легком весе должен стать Теофимо Лопес.
Ориентировочно этот бой ожидается в начале осени.