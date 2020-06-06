«GGG станет еще лучше». Бэнкс раскрыл правду о последнем бое Головкина и тактике на трилогию с «Канело»

«Мне действительно понравилось работать с Геннадием Головкиным. Тренировать GGG было очень приятно, он действительно любит тренироваться здесь, в Вегасе, и я считаю, что переезд сюда принес ему большую пользу. Он вырвался из старой рутины, и его тело реагирует положительным образом на это. Когда мы дрались с Сергеем Деревянченко, он не был готов на 100 процентов, но Геннадий хотел сражаться, и он это сделал. Я знал, что это будет тяжелый бой, и я был прав. Сергей отличный боксер, и когда я увижу его в следующий раз, я обниму его, поскольку он такой же скромный человек, как и Геннадий. Геннадий действительно наслаждался тренировками до вспышки COVID-19, так как мы готовились защищать его титулы против Шереметы, и я верю, что он все еще намерен выполнить свои обязательства перед Шереметой. Я считаю, что Геннадий станет еще лучше. Он демонстрировал улучшения в лагере до того, как лагерь был отложен из-за вспышки коронавируса. Конечно, Геннадий хочет снова подраться с Альваресом в будущем. “Канело” — чистый боксер, так что он не принесет с собой ничего такого, чего мы не видели раньше. Однако мы иначе подошли бы к этому бою, по-другому, чем-то, что вы видели в последних двух поединках против “Канело”. Я думаю, что Геннадий был бы рад встретиться с ним в 160 или 168 фунтах, и я искренне верю, что если бы бой проходил в 168, это было бы преимуществом для Геннадия, поскольку он, естественно, крупнее», — добавил Бэнкс.